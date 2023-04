Heißer Apil: Sevilla feiert Frühlingsfest trotz Hitzewelle

Von Euronews mit AFP

In Andalusien herrschen zurzeit eine Hitzewelle mitTemperaturen, die man dort eher im Hochsommer erlebt. Trotzdem lassen sie die Bewohner von Sevilla die Freude an der Feria de Abril nicht nehmen.

In diesem Jahr findet die traditionelle Feria de Abril in Sevilla im heißesten April seit Langem statt. Mit Temperaturen um die 40 Grad ächzen die Messebesucher unter der Hitzewelle in der andalusischen Hauptstadt.

Aber selbst bei diesen Temperaturen wollen die Andalusier nicht auf ihre traditionellen Trachten verzichten. Doch dieses Jahr sind eindeutig mehr Hüte, Fächer und Wasserflaschen zu sehen.

"Es stimmt, dass die Hitze heute nicht normal ist, es ist völlig untypisch, dass es 40 Grad sind", sagt eine Frau namens Charo, die an dem traditionellen Festival teilnimmt. "Das Einzige, was stimmt, ist, dass wir hier in Andalusien, insbesondere in Sevilla, an diese Hitze gewöhnt sind.

Laut den Gesundheitsbehörden ist die Zahl der hitzebedingten Zwischenfälle um ein Vielfaches gestiegen. Doch auf dem Messegelände bekommen die Besucher Ratschläge, wie sie am Besten mit der Hitze fertigwerden.

"Die Leute sollen sich schützen und während der Hauptstunden der Hitze viel trinken. Aber nicht vergessen, nur Wasser hilft", rät Encarnación Aguilar Silva, Beauftragte für Tiergesundheit der Stadt Sevilla.