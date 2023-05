Nesthocker: Warum gibt es so viele in Irland und Italien?

Von Rebekah Daunt

In einer dreiteiligen Serie untersucht Euronews die Gründe, warum junge Menschen in Irland und Italien angesichts steigender Lebenshaltungskosten Schwierigkeiten haben, von zu Hause auszuziehen bzw. sich keine Miete leisten können.

Sophie ist nur eine von 350.000 jungen Erwachsenen in Irland im Alter zwischen 20 und 35 Jahren, die noch bei ihren Eltern lebt. Wie viele Millennials in Irland ist auch die 28-jährige Marketingfachfrau aus Galway vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen.

Dieses Problem existiert nicht nur in Irland. Laut Eurostat leben etwa 67 Prozent der 16- bis 29-Jährigen in Europa zu Hause bei ihren Eltern oder Verwandten. Für einige ist das keine freiwillige Entscheidung.

Die aus Galway stammende Sophie sagte Euronews, dass die steigende Inflation in Verbindung mit explodierenden Lebenshaltungskosten die Hauptschuld daran trägt: _"Es ist so frustrierend, ich habe einen Master-Abschluss, ein gutes Gehalt und wie so viele meiner Freunde spare ich, um ein Haus zu kaufen._Aber ich musste wieder bei Mama und Papa einziehen, weil ich kaum noch Geld sparen, geschweige denn Miete zahlen konnte. Selbst jetzt werde ich ewig brauchen, um eine Anzahlung zu leisten", erzählt sie.

Die Erschwinglichkeit ist ein großes Problem. Vor zwei Jahren beispielsweise waren die Zinssätze, insbesondere die der Europäischen Zentralbank, noch auf einem Rekordtief.

"Aber jetzt erleben wir Situationen, in denen die EZB ihre Zinssätze vierteljährlich um mindestens einen halben Basispunkt anhebt", sagte Ciarán Lynch, ein ehemaliges Mitglied des irischen Parlaments, gegenüber Euronews.

"Das Ironische an der ganzen Sache ist, dass die Mieten, die gezahlt werden, wahrscheinlich höher sind als das, was eine Hypothek für den Kauf einer Immobilie kosten würde, aber aufgrund der aktuellen Marktlage haben die Menschen keinen Zugang zu Hypotheken." Ciarán Lynch Ehemaliges Mitglied des irischen Parlaments

Die Krux mit der Hypothek

Angesichts der durchschnittlichen Hauspreise in Irland, die 94 Prozent höher sind als in anderen EU-Ländern, ist Sophies Situation nicht überraschend.

Um in Irland eine Hypothek aufnehmen zu können, dürfen Erstkäufer nur ein Darlehen in Höhe des Vierfachen ihres Bruttojahreseinkommens aufnehmen. Die Obergrenze für eine künftige Hypothek liegt bei 90 Prozent des Immobilienwerts.

Die Hauspreise sind jedoch seit 1988 landesweit um 537 Prozent gestiegen und entsprechen nicht dem heutigen Einkommen.

Nach Angaben des Personaldienstleisters Morgan McKinley beziehen Fachkräfte in Irland ein Durchschnittsgehalt von 45.000 Euro. Das irische Zentralamt für Statistik (Central Statistics Office, CSO) hat vor kurzem bekannt gegeben, dass der durchschnittliche irische Hauspreis inzwischen bei rekordverdächtigen 359.000 Euro liegt.

Ein einkommensschwacher Erstkäufer mit einem Gehalt von 45.000 Euro kann also maximal 180.000 Euro leihen, was etwas mehr als die Hälfte des durchschnittlichen Hauspreises ist.

Haus- und Mietpreise in Europa Euronews

Irland vs. Italien

Während die Hauspreise und Mieten in der gesamten Europäischen Union im Allgemeinen steigen, sind die Immobilienpreise in einigen EU-Ländern in den vergangenen Jahren gesunken. Italien zum Beispiel erlebte bis zum Finanzcrash im Jahr 2008 einen Boom, danach sanken die Immobilienpreise kontinuierlich. Laut Eurostat waren die Preise 2022 um acht Prozent günstiger als 2010.

Zwar sind die Mieten in Italien gestiegen, aber die Unterschiede sind marginal im Vergleich zu Estland, Litauen oder Irland, wo die durchschnittliche Monatsmiete im Dezember 2022 bei 1.733 Euro lag, das sind 126 Prozent mehr als 2011.

Wenn die Hauspreise in Italien für potenzielle Käufer attraktiver sind, führt das dann zu einer höheren Eigentumsquote unter jungen italienischen Erwachsenen? Im Gegenteil, in Italien lebt ein höherer Prozentsatz junger Erwachsener bei ihren Eltern als in Irland.

Was sind also die Gründe für diesen Trend in beiden Ländern?

Irlands mangelndes Angebot

Während die durchschnittlichen Bruttolöhne in Irland deutlich höher sind als in Italien, gibt es auf der grünen Insel auch nur wenige verfügbare Wohnungen.

"2010 gab es 24.000 Mietobjekte, die an einem beliebigen Tag des Jahres auf Daft (Irlands führender Immobilien-Website) inseriert wurden. Vergleichen Sie das mit den jüngsten Zahlen, als nur 700 Objekte im ganzen Land zur Verfügung standen", sagt Mark Rose, der Geschäftsführer von Rose Properties in Cork.

"Wir haben jetzt etwa 3 Prozent des Angebots von 2010. Wir brauchen Tausende Mietobjekte, die heute, morgen oder so schnell wie möglich auf den Markt kommen müssen. Sie werden dringend gebraucht", fügt Rose hinzu.

Die begrenzte Verfügbarkeit von Immobilien erhöht die Nachfrage und stellt eine ernsthafte Belastung für Mieten und potenzielle Käufer dar.

Roy Dennehy, Geschäftsführer von Dennehy Auctioneers, erklärte gegenüber Euronews: "Der irische Mietmarkt ist völlig dysfunktional. Wir haben vor zwei Wochen um 12:55 Uhr ein Haus zur Vermietung angeboten und um 13:20 Uhr hatten wir 90 E-Mails (Anfragen)."

Außerdem sagt er: "Wir brauchen Tausende Wohnungen in den Städten, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Irland ist jedoch ein Opfer seines eigenen Erfolgs. Viele Menschen wollen in diesem Land leben und arbeiten und werden vom Lebensstil angezogen, aber auch unsere Bevölkerung wächst, wir können nicht mithalten."

Das Zentralamt für Statistik schätzt, dass die Bevölkerung in Irland zwischen April 2021 und April 2022 um 88.800 Personen gestiegen ist, was den größten Bevölkerungszuwachs in einem Zwölfmonatszeitraum seit 2008 darstellt. Das ist größtenteils auf einen 445-prozentigen Anstieg der Migration zurückzuführen, und Dennehy zufolge sind auch ausländische Direktinvestitionen Teil dieses Trends. "Neunzig Prozent der Anfragen, die ich derzeit für ein neues Wohnbauprojekt in der Stadt Carrigaline in Cork erhalte, stammen von Ausländern, und neunzig Prozent davon sind wiederum Nicht-EU-Bürger."

"Die Fachkräfte, die hierherkommen, haben gute Jobs, sie werden gut bezahlt und sie lieben dieses Land."

Der frühere Abgeordnete Ciarán Lynch, der im Oktober 2012 den Vorsitz im Ausschuss für Finanzen, öffentliche Ausgaben und Reformen innehatte, sagte jedoch, dass auch Ausländer, die Geld haben, Probleme hätten.

"Ausländische Direktinvestitionen sind ein sehr, sehr wichtiger Teil des irischen Wirtschaftsmodells", sagte er.

"Und die Schaffung von Arbeitsplätzen ist zu einem Problem geworden, denn es ist nicht so, dass es keine Arbeitsplätze gäbe, aber es gibt keine Häuser für Angestellte, wenn sie diese Arbeitsplätze bekommen."

Entwicklung der Hauspreise Irland vs. Italien Euronews

Der italienische Arbeitsmarkt

"Immobilien mögen in Italien billiger sein, aber das Problem liegt im stagnierenden Arbeitsmarkt des Landes", sagt Mimmo Parisi, Soziologieprofessor an der Universität von Mississippi und leitender Berater für die Entwicklung der europäischen Datenwissenschaft.

Parisi erklärte gegenüber Euronews: "Jeder sucht in Italien nach seinem Traumjob, und Fachleute ziehen nicht viel um, und wenn sie einmal eine Traumstelle gefunden haben, bleiben sie, oft ein Leben lang. Infolgedessen gibt es weniger offene Stellen, und für junge Erwachsene ist es schwierig, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen."

Die hohe Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen in Italien ist ein wichtiger Faktor. Nach Angaben des italienischen Statistikamtes ISTAT lag die Arbeitslosenquote für Jugendliche (15-24 Jahre) im Januar 2023 bei 22,9 Prozent und damit fast acht Punkte über dem EU-Durchschnitt von 15,1 Prozent. Eine der Folgen ist, dass junge Italiener weniger finanziell unabhängig sind.

"Wenn man dann noch zweifelhafte Arbeitsverträge, langsames Lohnwachstum und niedrige Gehälter hinzunimmt, ist es leicht zu verstehen, warum junge Italiener trotz fallender Immobilienpreise zu Hause festsitzen. Außerdem ist es für Hochschulabsolventen schwierig, relevante kurzfristige Arbeitserfahrung zu sammeln, wenn der Arbeitsmarkt zugunsten einer alternden Erwerbsbevölkerung funktioniert", erklärte Parisi.

Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist Italien das einzige europäische Land, in dem die Löhne zwischen 1990 und 2020 gesunken sind; in allen anderen Mitgliedstaaten sind sie gestiegen, allen voran in Litauen mit einem Anstieg von 276,3 Prozent.

"Viele Studenten bleiben etwas länger an der Universität, wenn sie auf der Suche nach ihrem Traumjob sind, der, wie wir gelernt haben, schwer zu bekommen ist. Das zwingt die jungen Erwachsenen dazu, solange auf ihre Eltern angewiesen zu sein", sagte Parisi.

Die Banken legen jungen Italienern ein weiteres Hindernis in den Weg. Ohne einen unbefristeten Arbeitsvertrag, auch bekannt als "il contract contratto a tempo indeterminato", wird eine italienische Bank keine Hypothek bewilligen, was zusätzliche Hindernisse schafft.

Der nächste Artikel dieser dreiteiligen Serie erscheint in der kommenden Woche.