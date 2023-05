Mit einem 1:0-Sieg im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals konnte sich Inter Mailand gegen den Erzrivalen AC Mailand durchsetzen. Die Fans feierten ausgelassen - und zeigten sich siegessicher.

Inter Mailand hat den Stadtrivalen AC Mailand im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales 1:0 geschlagen und steht somit zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder im Finale der Königsklasse.

Inter ging mit einer 2:0 Führung aus dem Hinspiel in die zweite Begegnung, in der Lautaro Martinez dem AC mit seinem Treffer in der 74. Minute sämtliche Hoffnung auf ein Comeback nahm.

Zuletzt mit Mourinho im CL-Finale

Zuletzt stand Inter 2010 unter Trainer José Mourinho im Finale der Champions League. Damals gewann die Mannschaft im Finale gegen den FC Bayern München die Königsklasse und machte somit das Triple, bestehend aus italienischer Meisterschaft, Coppa-Italia-Sieg und Champions-League-Sieg, perfekt.

Dieser beeindruckende Erfolg lässt sich in dieser Saison nicht wiederholen: Inter Mailand steht zwar gegen den AC Florenz im Finale der Coppa Italia, allerdings konnte sich Neapel bereits die italienische Meisterschaft sichern. Die Partylaune bei den Inter-Fans war nach dem Sieg gegen den Rivalen selbstverständlich dennoch ungebrochen. Vor dem Stadion skandierten sie: „Istanbul! Istanbul! Wir fahren nach Istanbul!“

Die Fans glauben an den CL-Sieg

Nun glauben die Anhänger*innen mehr denn je an den Champions-League-Sieg.

„Jetzt gibt es keine Grenzen für uns, wir fahren nach Istanbul und werden gewinnen! Wir glauben daran!“, verkündete ein begeisterter Fan.

„AC konnte nicht mit uns mithalten. Leão hat quasi nicht mitgespielt“, fasste ein weiterer den Spielverlauf aus seiner Sicht zusammen und kritisierte dabei Rafael Leão, den portugiesischen Star-Angreifer des Rivalen.

Auch die AC-Mailand-Fans waren mit der Leistung unzufrieden: „AC Mailand hat schlecht gespielt, sowohl im ersten als auch im zweiten Spiel“, erklärte ein frustrierter Anhänger.

Inter steht im Finale eine schwierige Aufgabe bevor

Die Inter-Fans feierten in der ganzen Stadt, auch mit Feuerwerk. Als nächstes fiebern sie auf den 10. Juni hin, auf den Tag des Champions-League-Finales. Dort wird entweder der amtierende Sieger Real Madrid oder Pep Guardiolas Manchester City auf die Mailänder warten.

Bei aller Siegessicherheit der Inter-Anhänger:innen werden sie wohl in jedem Fall als Außenseiter in die Partie gehen. In der Nacht des Sieges spielte diese Aussicht für die Inter-Fans natürlich keine Rolle.