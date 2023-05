In Fot entsteht Ungarns Antwort auf Hollywood

Von Euronews

Die 11-Millionen-Euro-Investition soll die großen Filmproduktionen und Streaming-Dienste nach Ungarn locken.

In Fót in Ungarn entsteht das größte virtuelle Filmstudio Mittel- und Osteuropas. Die virtuelle Studiotechnologie ist heute das fortschrittlichste und am schnellsten wachsende Segment der globalen Filmproduktion.

Früher drehten Filmemacher in traditionellen Studios oder vor Ort, doch jetzt ist es möglich, Filme schnell und effizient vor einer LED-Wand zu drehen. Aus Sicht des Publikums macht das keinen Unterschied, es ist die Produktionsweise, die anders ist.

Botond Szabolcs, der Chef der Visual Europe Group: "So können Filme 30 Prozent schneller und günstiger produziert werden, der ökologische Fußabdruck der Produktion ist kleiner und, ganz wichtig, es ist für die Schauspieler viel einfacher, vor solchen LED-Wänden zu arbeiten. Früher wurden Szenen mit der Green-Box-Technologie gedreht, bei der der Schauspieler nicht sehen konnte, was hinter ihm passierte, es gab kein Feedback und kein unmittelbar sichtbares Ergebnis. Hier können Schauspieler sehen, was passiert, es ist viel einfacher. Man geht in die Situation hinein und man hat sofort ein Ergebnis, man sieht sofort, ob es gut läuft oder nicht.“

Der Bau soll zehn Monate dauern und bis zum ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Die 11-Millionen-Euro-Investition könnte einige der weltweit größten Filmproduktionen und Streaming-Dienste nach Ungarn locken.