EU-Parlamentskandidatin steht wegen Körperverletzung vor Gericht

Ilaria Salis steht vor Gericht, weil sie zwei Neonazis angegriffen haben soll. Sie steht in Ungarn bis zum Ende ihres Prozesses unter Hausarrest.

Ilaria Salis wird sich in Budapest vor Gericht verantworten müssen, nachdem sie zwei Teilnehmer eines Neonazi-Aufmarsches angegriffen haben soll. Es geht um dreifache versuchte Körperverletzung, außerdem wird Salis beschuldigt, an einer linksextremen kriminellen Vereinigung beteiligt zu sein.

Sie kandidiert bei den Europawahlen für die italienische Links-Grünen-Allianz. Sollte sie gewählt werden, würde sie parlamentarische Immunität erhalten.

Salis Familie und ihre Verteidigung sagen, der Prozess sei politisch motiviert, um Antifaschismus zu kriminalisieren

Ihr Anwalt Görgy Magyar sagte: "Warten wir bis zum 9. Juni, um zu sehen, ob sie Europaabgeordnete wird. Sie ist die Spitzenkandidatin einer kleinen Partei geworden, und wenn sie gewählt wird, sollte das Verfahren ausgesetzt werden. Dann können wir weitermachen."

Salis ist vor kurzem aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Budapest entlassen worden. Dort war sie über 15 Monate in Haft. Die Freilassung erfolgte, nachdem das ungarische Gericht am 15. Mai den Einspruch von Salis gegen ihre Untersuchungshaft bestätigt hatte.

Die italienische Lehrerin, die im nächsten Monat 40 Jahre alt wird, kann nun in einer Wohnung in der ungarischen Hauptstadt wohnen und ein elektronisches Armband tragen.

Es dauerte einige Tage, bis die Entscheidung der Richter vollstreckt wurde, nachdem eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro bezahlt worden war.

Salis wurde am 11. Februar 2023 zusammen mit zwei deutschen Aktivisten verhaftet. Allen drei wurde vorgeworfen, dass sie einer kriminellen Vereinigung angehört haben und bei der Prügelattacke von drei Rechtsextremisten beteiligt waren.