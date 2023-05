Russland, China und Klima - In Hiroshima hat der G7-Gipfel begonnen

Wichtigste Themen: eine gemeinsame China - Strategie, Wirtschaftspolitik im Zeichen des Klimawandels - und Druck auf Russland. Und Wolodymyr Selenskyj will überraschend zum G7-Gipfel nach Japan kommen.

Russland ist nun das am stärksten sanktionierte Land der Welt, aber es gibt Zweifel an der Wirksamkeit der finanziellen Sanktionen.

Die USA wollen etwa 70 russische und Drittland-Einrichtungen auch Europa, dem Nahen Osten und Asien, die an Russlands Rüstungsproduktion beteiligt sind, auf eine schwarze Liste setzen und mehr als 300 Personen, Einrichtungen, Flugzeuge und Schiffe sanktionieren.

Die Europäische Union konzentriert sich auf die Schließung von Schlupflöchern und plant, den Handel mit russischen Diamanten einzuschränken.

"In der EU arbeiten wir hart daran, der Ukraine zu geben, was sie braucht - mehr Waffen, mehr Munition - und das schneller, das wird entscheidend sein. Wir haben der Ukraine mit Solidarität und Entschlossenheit zur Seite gestanden, und wir werden dies so lange wie nötig fortsetzen."

Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates

Es wird erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs der G7 sowie geladene Gäste aus mehreren anderen Ländern darüber beraten werden, wie mit Chinas wachsendem Selbstbewusstsein und seiner militärischen Aufrüstung umzugehen ist: Die Sorge wächst, dass China versuchen könnte, Taiwan gewaltsam an sich zu reißen und damit einen größeren Konflikt auszulösen.

In der Klimapolitik sind die EU- und G7-Staaten weit davon entfernt, ihre verbindlichen nationalen Ziele zu erreichen. Es gibt keinen Zeitplan für das Ende der klimaschädlichen Kohleverstromung, und Gipfelgastgeber Japan zum Beispiel setzt stark auf Kohle.

Washingtons milliardenschweres Subventionsprogramm sorgt für Streit, mit der die US-Industrie klimafreundlicher werden soll.

Atomwaffen sind symbolträchtiges, weiteres Thema in der Stadt, über der 1945 die erste Atombombe abgeworfen wurde. Die nuklearen Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine, die monatelangen Raketentests Nordkoreas und die rasante Ausweitung des chinesischen Atomwaffenarsenals haben Japans Bestreben, die nukleare Abrüstung zu einem Hauptthema des Gipfels zu machen, deutlich gemacht.