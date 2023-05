Colorado River trocknet aus: 3 US-Bundesstaaten legen Wasserstreit bei

Von euronews

Wie in Europa zeigen sich auch in den USA die Folgen des Klimawandels. So führen Flüsse weniger Wasser als zuvor. Nevada, Kalifornien und Arizona wollen nun weniger Wasser entnehmen. Dafür sollen sie Bundesmittel einstreichen.

Nach einem jahrelangen Streit über Wassernutzungrechte haben die US-Bundesstaaten Arizona, Nevada und Kalifornien ein Abkommen geschlossen. Nun wollen sie die Entnahme von Trinkwasser und Wasser für die Landwirtschaft begrenzen. Drei US-Bundesstaaten wollen Wasser sparen Alle drei Parteien verpflichten sich, die Nutzung von Wasser aus dem Colorado River zu beschränken. Vier Milliarden Liter sollen in den kommenden Jahren gespart werden. Im Gegenzug sollen sie Bundesmittel erhalten. Der Fluss, der durch den Grand Canyon fließt, führt weniger Wasser als in der Vergangenheit und ist Trinkwasserquelle für Millionen Menschen in verschiedenen Bundesstaaten. Colorado River wichtig für Mensch und Landwirtschaft Außerdem wird von dort Wasser für die Landwirtschaft entnommen. Der Colorado River wird auch zur Stromgewinnung genutzt. Hitze, Trockenheit und Wind - das in Spanien so gefürchtete "Dreieck des Feuers" ist schon da Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden hatte angedroht, den Wasserverbrauch einseitig zu limitieren, sollten die Staaten nicht zu einer Übereinkunft kommen.

Diesen Artikel teilen Den Link zum Einbetten des Videos kopieren kopieren

Teilen

Tweet

Teilen

send

Teilen

Tweet

Teilen

send

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Teilen

Send

Teilen

Teilen

Send

Teilen

Hot Topic

Mehr zu :

Klimawandel