"Unabomber" stirbt mit 81 Jahren im Gefängnis

"Ted" Kaczynski, in Harvard ausgebildeter Mathematiker, verübte 17 Jahre lang Bombenanschläge in den USA, bei denen drei Menschen getötet und 23 verletzt wurden. Er wurde zu viermal lebenslänglich plus 30 Jahren Haft verurteilt. Kazcynski gehörte zu den meistgesuchten Personen in den USA.

Zwischen 1978 und 1995 verübte er 16 Bombenanschläge, bei denen mehrere seiner Opfer dauerhaft verstümmelt wurden. Als schwer fassbares kriminelles Superhirn gewann der Unabomber an Sympathisanten. Schon Jahre vor den Anschlägen vom 11. September und dem Milzbrandversand veränderten seine selbstgebastelten Bomben die Art und Weise, wie Amerikaner Pakete verschicken und Flugzeuge besteigen, und legten im Juli 1995 sogar den Flugverkehr an der Westküste praktisch lahm. Die Washington Post druckte das 35.000 Wörter umfassende Manifest des Unabombers auf Drängen der Bundesbehörden, nachdem der Bombenleger erklärt hatte, er würde vom Terrorismus ablassen, wenn eine nationale Publikation seine Abhandlung veröffentlichen würde. In dem Manifest behauptete er, die moderne Gesellschaft und Technologie führe zu einem Gefühl der Machtlosigkeit und Entfremdung. In der längsten und teuersten Fahndung der Nation nach dem Unabomber fanden ihn die Behörden in einer 3x4 Meter großen Hütte aus Sperrholz und Planen außerhalb von Lincoln, Montana, darin Zeitschriften, ein verschlüsseltes Tagebuch, Sprengstoff und zwei fertige Bomben. Selbst in seinen eigenen Tagebüchern erschien Kaczynski nicht als engagierter Revolutionär, sondern als rachsüchtiger Einsiedler, der von kleinlichen Missständen getrieben wurde. "Ich behaupte gewiss nicht, ein Altruist zu sein oder für das 'Gute' (was auch immer das sein mag) der menschlichen Rasse zu handeln", schrieb er am 6. April 1971. "Ich handle lediglich aus Rachegelüsten". Ein Psychiater, der Kaczynski im Gefängnis befragte, diagnostizierte ihn als paranoiden Schizophrenen. Doch nachdem er sich als wildäugiger Einsiedler mit langen Haaren und Bart entpuppt hatte, der die Winter in Montana in einer Ein-Zimmer-Hütte überstand, erschien Kaczynski vielen eher als pathetischer Einzelgänger denn als romantischer Anti-Held. Kaczynski hasste die Vorstellung, als geisteskrank angesehen zu werden, und plädierte auf schuldig, anstatt sein Verteidigungsteam auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren zu lassen. Das FBI nannte ihn den "Unabomber", weil seine frühen Ziele Universitäten und Fluggesellschaften zu sein schienen. Eine Bombe mit Höhenzünder, die er 1979 verschickte, ging wie geplant an Bord eines American-Airlines-Fluges hoch. Kaczynski tötete den Besitzer eines Computerverleihs, einen Werbefachmann und einen Lobbyisten. Ein kalifornischer Genetiker und ein Computerexperte der Universität Yale wurden im Juni 1993 im Abstand von zwei Tagen durch Bomben verstümmelt. Norwegens schlimmstes Blutbad - Utoya-Attentäter Anders Breivik bleibt hinter Gittern Mitschüler in Harvard erinnerten sich an ihn als einen einsamen, dünnen Jungen mit schlechter Körperpflege und einem Zimmer, das nach verdorbener Milch, verfaultem Essen und Fußpuder roch. Nach seinem Studium erhielt er eine Stelle als Mathematiklehrer an der University of California in Berkeley, kündigte aber schnell und kaufte 1971 ein Grundstück und baute dort eine Hütte ohne Heizung, Wasser oder Strom. Er lernte zu gärtnern, zu jagen, Werkzeuge herzustellen und zu nähen und lebte von ein paar hundert Dollar im Jahr. 1996 wurde er gefasst, und zu dreimal lebenslanger Haft plus 30 Jahren verurteilt.