Von euronews

Wird die von Joe Biden bestätigte Lieferung der F-16 die Ukraine wieder in die Lage versetzen, die Oberhand zu gewinnen? Es wird noch bis zum Herbst dauern, bis die ukrainischen Piloten ausgebildet werden.

Rumänien ist ein weiteres Land, das in die Ausbildung von Piloten für F-16-Kampfjets einsteigt, insbesondere für das ukrainische Militär. Das gab Bukarest bekannt. Seit Wochen sagt die Ukraine, dass sie dieses amerikanische Flugzeug, das weltweit am häufigsten eingesetzt wird, braucht, um die russische Invasion zu bekämpfen. Und am 19. Mai gab Joe Biden nach zahlreichen Ablehnungen grünes Licht für die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine, darunter auch F-16.

Ungleichgewicht der Luftstreitkräfte

Warum hat Volodymyr Zelensky so verzweifelt um diese Flugzeuge gebeten? Kiew hat Schwierigkeiten, sich in der Luft zu behaupten, und die F-16 würden es ihm ermöglichen, die Kontrolle über den Himmel zurückzuerlangen und die Bodentruppen aus der Luft zu unterstützen. Laut der militärischen Analyse-Website Global Firepower hatte die Ukraine Anfang Januar weniger als 190 einsatzfähige Flugzeuge, während Russland über 2.000 Flugzeuge besaß.

"Wenn Sie sich in einem Manöver befinden", erklärt Jean Pierre Maulny, stellvertretender Direktor des Instituts für internationale und strategische Beziehungen (IRIS), "sind Sie zum Beispiel dabei, feindliche Kräfte mit Artillerie zu beschießen. Sie sehen, wie sie manövrieren. Und der Nutzen besteht darin, mit diesen Kampfflugzeugen die russischen Streitkräfte, die auf der anderen Seite manövrieren, ins Visier nehmen zu können."

Léo Péria-Peigné, Forscher am Zentrum für Sicherheitsstudien des Ifri, fügt hinzu, dass es drei Hauptmöglichkeiten gebe, die F-16 einzusetzen: "Um Bodenunterstützung zu leisten, sagt er. Um gegen angreifende Russen vorzugehen. Entweder einen ukrainischen Angriff zu unterstützen, um Kampfflugzeuge abzufangen, die gerade in den ukrainischen Luftraum kommen würden, eventuell sogar mit bestimmter Munition, um Raketen und Drohnen abzufangen, die sensible Punkte bedrohen."

Ausbildung als Schlüsselpunkt, der Zeit braucht

Seit der amerikanischen Billigung versuchen mehrere Länder, der Ukraine bei der Ausbildung ihrer F-16-Piloten zu helfen.

Der Chefdiplomat der EU, Josep Borrell, hatte Ende Mai erklärt, dass Polen bereits damit begonnen habe und dass mehrere Länder bereit seien, der Ukraine diese Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen.

Die Niederlande hoffen, bereits in diesem Sommer ukrainische F-16-Piloten ausbilden zu können .

"Piloten sind nur ein Teil des Problems"

Auch Dänemark bereitet sich darauf vor, solche Piloten auf seinem Hoheitsgebiet auszubilden. Die Ausbildung der Piloten und die Zeit, die sie in Anspruch nehmen wird, ist eine Schlüsselfrage:

"Die Piloten sind nur ein Teil des Problems", warnt Léo Péria-Peigné. Man muss natürlich das Bodenpersonal, also die Mechaniker, ausbilden, aber auch das System und seine Waffen in das sogenannte Freund-Feind-Identifikationssystem integrieren, was ein sehr wichtiges Thema ist, damit die ukrainische Luftabwehr, die nicht auf Sicht schießt, sondern nach den Signaturen schießt, die sie auf dem Radar haben, nicht auf ihre eigenen Flugzeuge schießt. Wir haben es mit einem System zu tun, das zwar 40 oder 50 Jahre alt, aber immer noch ziemlich komplex ist. Aufgrund all dieser Faktoren erscheint es nicht absurd, von einer viermonatigen Integration auszugehen. Es gibt oft zwei Piloten oder sogar zwei komplette Teams pro Flugzeug. Sie haben einen Piloten an Bord, mindestens zehn bis 20 Mechaniker, dazu Düsen und Techniker am Boden, die sich um den Rest kümmern."

"Es sind auch Piloten, die andere Piloten trainieren", fügt Jean Pierre Maulny hinzu. Also muss in den westlichen Armeen Zeit freigesetzt werden, um ukrainische Piloten auszubilden."

Einige hoffen, dass diese Flugzeuge, die Ende der 70er Jahre in den USA in Dienst gestellt wurden, einen Wendepunkt in diesem Krieg markieren. Die Lieferung der F-16 und die Ausbildung des ukrainischen Militärs auf diesen Flugzeugen werden ein zentrales Thema des NATO-Gipfels in Vilnius am 11. und 12. Juli.