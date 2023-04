Von Euronews mit dpa, BR24

In einem Kinderheim in Wunsiedel in Bayern ist am Dienstagmorgen ein 10 Jahre altes Mädchen tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden. Das berichten mehrere Medien. Die traurige Nachricht wurde erst nach der Spurensicherung am Mittwoch bekannt gemacht.

Laut dpa stehen zwei Jungen im Alter von 11 Jahren und ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittlungen. Doch ob die Jugendlichen tatsächlich etwas mit dem Tod des Mädchens zu tun haben, steht noch nicht fest.

Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, Matthias Goers, den BR24 zitiert, deutet die Obduktion des Mädchens auf eine Fremdeinwirkung hin. Deshalb habe die Staatsanwaltschaft Hof eine rechtsmedizinische Untersuchung eingeleitet.

Derzeit sind Osterferien in Bayern, deshalb war zunächst auch nicht klar, wie viele Kinder sich in der Kinder- und Jugendeinrichtung St. Josef aufhielten, die über 89 Plätze verfügt.

Auch zur Identität des Mädchens wollten die Behörden keine Informationen geben.

Der Ort Wunsiedel liegt in Oberfranken unweit der Grenze zu Tschechien und hat weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Schon wieder ein Mord unter Jugendlichen?

Zuletzt hatte die Ermordung der 12 Jahre alten Luise durch zwei etwa gleichaltrige Mädchen für Entsetzen gesorgt. Luise war in einem Wald bei Freudenberg zwischen NRW und Rheinland-Pfalz erstochen worden. Die beiden Tatverdächtigen sind zu jung, um von der Justiz belangt zu werden. Eine der beiden mutmaßlichen Mörderinnen war offenbar Luises beste Freundin.