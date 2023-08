Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny muss dem neuen Urteil zufolge weitere 19 Jahre in Haft bleiben. Der 47-Jährige hatte mit einer harten Strafe gerechnet.

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny muss weitere 19 Jahre in Haft bleiben, das hat eine Gericht in Moskau an diesem Freitag verkündet.

In den sozialen Netzwerken hatte Alexej Nawalny vor der Urteilsverkündung verbreiten lassen, er rechne mit einer "stalinistischen Haftstrafe". Unter dem Diktator Josef Stalin waren besonders harte und lange Bestrafungen an der Tagesordnung.

Alexej Nawalny gilt international als politischer Gefangener. 2020 hatte er einen Giftanschlag, der während einer Wahlkampftour auf ihn verübt wurde, nur knapp überlebt. Nach der Behandlung in Deutschland war Nawalny nach Russland zurückgekehrt und nach seiner Ankunft sofort festgenommen worden.

Seither fürchten Nawalnys Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch um die angeschlagene Gesundheit des 47-jährigen Vaters von einer Tochter und einem Sohn.

Mit seiner Stiftung zur Korruptionsbekämpfung hatte Nawalny viel Aufsehen erregt - mit Dokumentationen, die im Internet großen Erfolg hatten, hatte er u.a. den Palast von Präsident Wladimir Putin angeprangert.

Nicht nur Nawalny: Russland geht gegen Kritiker hart vor

Erst vor wenigen Tagen hatte Russlands Justiz die Haftstrafe von 25 Jahren gegen den Politiker, Journalisten und Filmemacher Wladimir Kara-Mursa bestätigt. der 41-Jährige hatte den Ukraine-Krieg kritisiert. Er war ein Mitstreiter des 2015 ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzow. Seit 2014 hatte Kara-Mursa für die Stiftung des in Ungnade gefallen Oligarchen Michail Chodorkowski gearbeitet.