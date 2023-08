Eine Kirche in Saporischschja wurde von russischen Raketen beschädigt. - Copyright MARINA MOISEYENKO/AFP or licensors

Von Euronews mit DPA

Bei Raketenangriffen auf Saporischschja ist eine Person ums Leben gekommen. Erst am Vortag kostete russischer Raketenbeschuss drei Menschen in der Stadt das Leben. Russland greift derweil an mehreren Frontabschnitten an.