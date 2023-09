Von euronews

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ist auf der italienischen Insel Lampedusa eingetroffen.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ist auf der italienischen Insel Lampedusa eingetroffen.

WERBUNG

In den vergangenen Tagen kamen dort tausende Menschen, die sich mit Booten von der Küste Nordafrikas aus in Richtung Europa aufgemacht hatten, an. Die Insel liegt rund 145 Kilometer von der tunesischen Küste entfernt.

Ursula von der Leyen bei der Ankunft AFP

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schätzte den sogenannten Migrationsdruck zuletzt als unerträglich ein. Meloni hatte von der Leyen nach Lampedusa eingeladen.

Ylva Johansson, die EU-Kommissarin für innere Angelegenheiten, tauschte sich am Samstag zum Thema Lampedusa und Einwanderung fernmündlich mit den Innenministern Frankreichs (Gérald Darmanin) und Italiens (Matteo Piantedosi) sowie der deutschen Innenministerin Nancy Faeser aus. Auch ein Vertreter Spaniens, das gegenwärtig die EU-Ratspräsidentschaft innehat, nahm teil.