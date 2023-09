Abschied von Italiens ehemaligem Staatspräsidenten Giorgio Napolitano

Von Euronews mit dpa, AP, AFP

Napolitano war am Freitag in Rom im Alter von 98 Jahren verstorben.

Hochrangige italienische Politiker haben dem verstorbenen ehemaligen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano ihren Respekt gezollt.

Der ehemals kommunistische Politiker war am Freitagabend im Alter von 98 Jahren in Rom gestorben.

Am Dienstag findet das Staatsbegräbnis statt. Dazu wird auch politische Prominenz aus dem Ausland erwartet. Napolitano gehörte zu den prägenden Figuren der italienischen Nachkriegspolitik. Er war achteinhalb Jahre lang Präsident von 2006 bis 2015 - so lange wie niemand anders.

Auch im Ausland wurde seine Lebensleistung gewürdigt. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete ihn als "außergewöhnlichen Mann, ein europäisches Geschichtsbuch mit scharfem Blick für Realitäten".

Der einstige Kommunist war Italiens erster Präsident, der wiedergewählt wurde. Aufgrund seines hohen Alters trat er 2015 vorzeitig zurück. Die letzten Monate verbrachte er in einem Krankenhaus in Rom, wo er dann auch starb. Am Sonntag nahmen viele Abschied im Senat, wo sein Sarg aufgestellt ist.