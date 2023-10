Hat Russland über Tokmak ein eigenes Kampfflugzeug abgeschossen?

Von euronews

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu ehrte eine seltsame Gruppe russischer Einheiten, die westlich von Saporischschja kämpfen, während einer Telefonkonferenz mit der russischen Militärführung - so das Institute for the Study of War in seinem jüngsten Bericht.

Es deutete an, dass Schoigus Auswahl der Einheiten darauf hindeuten könnte, dass Schoigu Befehlshaber von Einheiten hervorheben will, die weiterhin den Befehl der russischen Militärführung zu unerbittlichen Gegenangriffen befolgen. Das Institute for the Study of War sagt: Es ist zwar möglich, dass Schoigu einfach nur ein paar Einheiten ehren wollte, doch er könnte einige dieser Verbände aus politischen Gründen hervorgehoben haben.

Einige russische Militärblogger wiesen kürzlich darauf hin, dass die russischen Befehlshaber zunehmend vor der Wahl stehen, entweder ihre Truppen in Gegenangriffen zu „verschwenden", um taktische Stellungen zu halten oder sich der russischen Militärführung zu widersetzen, indem sie sich auf vorbereitete Stellungen zurückziehen und damit ihre Karriere aufs Spiel setzen.

Gegen einige von Schoigu hervorgehobene Einheiten sprechen beharrliche Gegenangriffe auf die Linien zwischen Robotyne-Werbowe.

„Tokmak eine stark befestigte Stadt"

Das britische Verteidigungsministerium meldet: Am 28. September haben die russischen Luftabwehrkräfte höchstwahrscheinlich eines ihrer eigenen Kampfflugzeuge über Tokmak abgeschossen, etwa 20 km hinter der derzeitigen Front. Der Ort ist wichtig, weil Tokmak eine stark befestigte Stadt ist, die russische Hauptquartiere beherbergt, die einen der am heftigsten umkämpften Abschnitte der Front befehligen. Diese Hauptquartiere werden normalerweise mit besonderen Luftabwehrsystemen für kurze und mittlere Entfernungen geschützt. Diese werden mit ziemlicher Sicherheit in sehr hoher Bereitschaft gehalten, da die Ukraine weiterhin wirksame Tiefflugangriffe gegen solche Standorte durchführt.