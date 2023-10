6.800 Jahre alt: In Lin am Ohridsee liegt die älteste Siedlung Europas

Von Euronews

Am Ohridsee im Dorf Lin an der Grenze zwischen Albanien und Nordmazedonien haben Archäologen Holzpfähle gefunden: die Überreste einer alten Siedlung. Untersuchungen haben jetzt ergeben, dass es sich um die älteste menschliche Siedlung auf europäischem Boden handelt.

"Den Kohlenstoffdaten zufolge gehört diese Siedlung in die frühe Jungsteinzeit, das heißt etwa 5.800 Jahre vor Christi. Sie ist also 6800 Jahre alt, was sie zur ältesten bisher gefundenen Pfahlbau-Siedlung in Europa macht", erklärt Archäologin Froseda Topa.

Es sind die spektakulären Ergebnisse einer vierjährigen Ausgrabung albanischer Archäologen und der Universität Bern an der palafitischen Siedlung Lini in Pogradec. Die Entdeckung eröffnet der Archäologie neue Perspektiven zur Erforschung der Geschichte der europäischen Zivilisation.

"Es zeigt, dass die Zivilisation oder besser die Siedlungen in Europa wirklich alt sind, denn bisher wurden nur die Siedlungen in Kleinasien und Afrika datiert, und Europa war ein bisschen später dran in den Datierungen", so Archäologin Froseda Topa.

"Jetzt sehen wir aber, dass die Menschen auch hier waren, Landwirtschaft betrieben und ihr Leben hier gestaltet haben, und zwar früher, als wir dachten. Das ist sehr wichtig für die Geschichte Europas", so Topa.

Proben der Funde werden nun an der Universität Oxford analysiert und sollen wichtige Antworten auf die Frage liefern, wie die Menschen vor 6.800 Jahren in Europa lebten.