Zwei Künstlerinnen haben in Berlin eine Ausstellung zusammengestellt, um an die Frauen zu erinnern, die während dem Zweiten Weltkrieg im Widerstand waren.

In einem Akt des Gedenkens haben die Künstlerinnen Hannah Goldstein und Claudia Balsters eine Ausstellung kuratiert, die die entscheidende Rolle der Frauen im Widerstand gegen die Nazis beleuchtet. Die Ausstellung, die anlässlich des 80. Jahrestages des gescheiterten Attentats auf Hitler gezeigt wird, macht auf den oft übersehenen Beitrag von Frauen im Kampf gegen die Diktatur aufmerksam.

Die Ausstellung, die im Willy-Brandt-Haus in Berlin gezeigt wird, zeigt Schriften und Werke von Frauen, die an den Wänden und auf dem Boden verstreut sind. Diese visuellen Erzählungen dienen als eindringliche Erinnerung an ihren Mut und ihre Widerstandskraft. Zu den Geschichten, die erzählt werden, gehört die von Annedore Leber, die von den Nazis inhaftiert wurde und später das Leben von Widerstandskämpfern dokumentierte. Ihre Geschichte, wie auch die vieler anderer, stellt die traditionelle männerzentrierte Geschichtsschreibung in Frage.

Hannah Goldstein merkt an: "Die Geschichten von Frauen wurden schon immer als weniger wichtig angesehen als die von Männern, und es gibt viele Gründe, über die man spekulieren kann, warum das so ist, aber ein Grund ist, dass die Gewinner die Geschichte erzählen dürfen, richtig? Die Gewinner schreiben die Geschichte, und bisher waren es meistens weiße Männer, die die Geschichte geschrieben haben, und sie werden über sich selbst schreiben."

Die Ausstellung hat bei den Besuchern starke Reaktionen hervorgerufen, von denen einige Verbindungen zu ihrer eigenen Familiengeschichte entdeckt haben.

Claudia Balsters bemerkt: "Seit wir diese Arbeit in Frankreich und Deutschland gezeigt haben, haben Besucher, die sich vielleicht an ihre eigenen Familiengeschichten erinnerten, unsere Bilder gesehen und waren sehr berührt von den Geschichten, die sie beinhalten, und haben vielleicht auch ihre eigene Rolle in der Gesellschaft hinterfragt und reflektiert."

Diese Ausstellung ist angesichts der jüngsten Zunahme rechtsextremer Hetze und Angriffe auf Holocaust-Gedenkstätten in Deutschland besonders wichtig. Im vergangenen Jahr wurden Gedenkstätten für LGBTQ-Opfer und Tafeln, die an die Deportation jüdischer Menschen erinnern, mutwillig zerstört.

Goldstein unterstreicht die Aktualität ihrer Arbeit: "Wir müssen weiterkämpfen, denn die Situation in Europa und in vielen Teilen der Welt ist derzeit sehr beängstigend. Wir müssen mutig sein und zeigen, dass wir so nicht leben wollen. Wir wollen eine gerechte und faire Welt, und ich denke, die Menschen, die hierher kommen, können sich von dieser Ausstellung inspirieren lassen."

Die Ausstellung, die noch bis zum 8. September zu sehen ist, erinnert an den Mut der Frauen, die gegen Unterdrückung gekämpft haben, und regt die Besucher dazu an, über ihre eigene Rolle im anhaltenden Kampf für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung nachzudenken.