Israel führte "gezielte Operationen" mit Panzern in Gaza durch

Die Operation im nördlichen Teil des Gazastreifens ist nach Angaben des israelischen Militärs Teil der Vorbereitungen für einen größeren Bodenangriff.

Israel lässt keinen Zweifel daran, dass eine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas bevorsteht. Israelische Streitkräfte (IDF) haben zur Vorbereitung in der Nacht zu Donnerstag erneut eine Razzia im nördlichen Teil des Gazastreifens durchgeführt, mit Infanterie und Panzern.

Das teilte das Militär mit und veröffentlichte ein Video, das den Panzerangriff zeigen soll. Die Soldaten hätten das Gebiet nach der Operation wieder verlassen.

Israel bereitet "nächste Phase des Krieges" vor

Nach Angaben der IDF trafen die Truppen zahlreiche Terroristen, Infrastruktur und Abschusspositionen für Panzerabwehrraketen. Die Razzia sei Teil der Vorbereitung des Grenzgebiets auf die "nächste Phase des Krieges", das heißt, auf eine umfassende Bodenoffensive.

Unterdessen bombardiert die israelische Luftwaffe weiterhin zahlreiche Ziele im Gazastreifen - laut israelischem Militär 250 in den vergangenen 24 Stunden, darunter Hamas-Kommandozentralen, Tunnelschächte und Raketenabschussrampen inmitten von Wohngebieten.

Soldaten hätten eine Abschussbasis für Boden-Luft-Raketen der Hamas in der Gegend von Khan Younis im Süden des Gazastreifens getroffen. Die Abschussbasis habe sich in der Nähe einer Moschee und eines Kindergartens befunden, so die Armee- Dies sei ein weiterer Beweis dafür, dass die Hamas bewusst zivile Einrichtungen für Terrorzwecke nutze.

Weiter Hamas-Raketen aus Gaza auf Israel

Aber auch aus dem Gazastreifen heraus schossen militante Palästinenser am 20. Tag des Kriegs weiter Raketen auf israelische Ortschaften ab. Mitglieder der Hamas hatten am Mittwoch eigenen Angaben zufolge aus dem Gazastreifen erneut zwei Langstreckenraketen in Richtung Haifa im Norden und Eilat im Süden Israels abgefeuert. Laut Medien explodierte ein Geschoss in der Luft, das andere sei im Süden auf offenes Gelände gefallen. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht.

Am Mittwochabend war eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete in einem Haus in der Stadt Rischon Lezion südöstlich von Tel Aviv eingeschlagen. Dabei wurden nach Angaben von Sanitätern drei Menschen verletzt. Drei weitere Menschen wurden demnach durch Raketenangriffe im Großraum Tel Aviv verletzt.