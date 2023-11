Neapels Schatz von San Gennaro: Ein Sinnengenuss auch für Sehbehinderte

Von Luca Palamara mit Euronews

Der Schatz von San Gennaro, dem Schutzpatron von Neapel, ist in der Kathedrale der süditalienischen Hafenstadt ausgestellt. Die Kuratoren haben seine Strahlkraft jetzt mit großem Aufwand auch für sehbehinderte Menschen erlebbar gemacht.

Über 20 000 Stücke von unschätzbarem Wert, die im Laufe der Jahrhunderte durch Geschenke, Spenden und Votivgaben zusammengetragen wurden. Es handelt sich um den Schatz von San Gennaro, der seit fast 500 Jahren in der Kathedrale von Neapel aufbewahrt wird.

Heute ist er einer der wertvollsten Schätze der Welt und auch einer der am besten zugänglichen für Menschen mit Einschränkungen. Nach der Beseitigung architektonischer Barrieren und der Einführung von Video-Guides mit Gebärdensprache bietet das Museum auch blinden und sehbehinderten Menschen die Möglichkeit, die Ausstellung zu genießen.

Die Bischofsmitra ist eines der wertvollsten Stücke des Schatzes. Sie wiegt 18 Kilo und ist mit fast 4000 Edelsteinen besetzt. Ihre 1:1-Reproduktion in 3D ermöglicht es jedem, ihre Schönheit zu bewundern.

"Der Zugang bedeutet Autonomie und Gleichheit"

Vor Ort sagte Pietro Piscitelli, der Präsident des Blindenverbandes von Kampanien: "Für uns bedeutet der Zugang zur Kunst Autonomie, Freiheit und Gleichheit. Das dreidimensionale Bild der Mitra ermöglicht es uns, tatsächlich zu verstehen, was es bedeutet, diese Mitra zu kennen."

Wie andere kostbare Artefakte wurde auch die Halskette von San Gennaro auf einer Reliefplatte gescannt, die zehn verschiedene Prägehöhen aufweist.

Francesca Ummarino, die Direktorin des Schatzmuseums von San Gennaro, erläuterte: "Wir wollen einer blinden Person das Gefühl vermitteln, wie sehr der Ring aus dem großen Smaragd und den anderen Edelsteinen heraussticht. Und hier unten haben wir die nummerierten Beschreibungen aller Spenden an den Heiligen, in Standardsprache und in Blindenschrift. Zunächst kann ich die Umrisse der Pyxis ertasten, was mir ihre Form verrät, d. h. die Form eines Kelches mit Deckel, in dem die Hostien aufbewahrt werden. Dann kann ich die gesamte Verzierung ertasten, die Spitze, die der Künstler aus Edelsteinen gemacht hat."

Steigende Besucherzahlen

Euronews-Korrespondent Luca Palamara kommentierte in der Kathedrale: "Die ständige Arbeit der Kuratoren des Museums, auch im Hinblick auf die Zugänglichkeit für Menschen mit verschiedenen Arten von Behinderungen, hat es dem Museum ermöglicht, die Zahl der Besucher von 70 000 vor zwei Jahren auf bis zu 90 000 in diesem Jahr zu steigen, und wir befinden uns erst am Anfang des Monats November."

Der Schatz gehört weder der Kirche noch dem Staat, sondern ist Eigentum des Volkes von Neapel, durch die Deputation der Königlichen Kapelle, direkter Ausdruck der Stadt Neapel".

Riccardo Imperiali gehört der Deputation der königlichen Kapelle des Schatzes von San Gennaro an. Er schlussfolgerte: "Wir befinden uns in einer Institution, die das Denkmal, das Erbe, über 500 Jahre nicht nur bewahrt, sondern auch bereichert hat. Dies ist die einzige Stätte auf der Welt, wo Napoleon nichts gestohlen, sondern sogar gestiftet hat."