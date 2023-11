Europaweit pro-palästinensische Demonstrationen

Von Euronews mit AP, AFP, dpa

Aus Solidarität mit der Bevölkerung im Gazastreifen sind in vielen Städten Europas Menschen auf die Straße gegangen.

In mehreren europäischen Großstädten haben Menschen an pro-palästinensische Demonstrationen teilgenommen. Unter anderem in London bekundeten sie ihre Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen und forderten Freiheit für Palästina.

In Berlin beteiligten sich an einem Protestmarsch laut Polizei schätzungsweise 6.500 Menschen. Zu der Demonstration aufgerufen hatte ein Bündnis mehrerer pro-palästinensischer Gruppen sowie eine Israel-kritischen Organisation. Die Protestaktion wurde auch von mehreren linksgerichteten Gruppen unterstützt. In Düsseldorf nahmen fast 17.000 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration teil.

Auch in Paris versammelten sich mehrere tausend Menschen. Auf dem Place de la République in demonstrierten sie für Frieden im Nahen Osten und für die Unterstützung des palästinensischen Volkes.

In Tel Aviv forderten Demonstrierende die Freilassung der Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober von Israel in den Gazastreifen verschleppt hatte. Die Angehörigen verlangten ein schnelles Handeln der israelischen Regierung. Insgesamt sollen die militanten Islamisten mehr als 240 Menschen verschleppt haben. Wie viele davon noch leben, ist unklar.