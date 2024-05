Copyright Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Israelische Soldaten arbeiten an gepanzerten Militärfahrzeugen auf einem Rastplatz nahe der Grenze zwischen Israel und Gaza im Süden Israels, Mittwoch, 8. Mai 2024.

Israel hat am Dienstag eine "begrenzte" Militäroperation in Rafah gestartet und den wichtigen Grenzübergang zu Ägypten eingenommen. Die USA drohen, bei einer Bodenoffensive in Rafah die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen.