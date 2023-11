Spanien geht rigoros gegen die Nutzung von Mobiltelefonen in Schulen vor, indem es diese Geräte, die nach Ansicht vieler Lehrer und Eltern nicht benötigt werden, entweder ganz verbietet oder stark reglementiert.

In ganz Spanien diskutieren Eltern in WhatsApp-Gruppen über eines der umstrittensten Themen des Landes: nein, nicht über die kontroverse spanische Landespolitik, sondern über die Frage, ob in Schulen Mobiltelefone verboten werden sollten.

Einer der größten Gruppenchats, der in Barcelona begann und schnell mehr als tausend Mitglieder gewann, stellte die Frage, ob Mobiltelefone in Bildungseinrichtungen erlaubt sein sollten oder nicht.

Das Gründungsmitglied der Gruppe und Mutter dreier schulpflichtiger Kinder, Elisabet Garcia Permanyer, erklärte gegenüber den lokalen Medien, dass sie sich nicht dem gesellschaftlichen Druck beugen wolle, der besagt, dass Schüler, sobald sie die weiterführende Schule besuchen, ein eigenes Mobiltelefon besitzen sollten.

Der Gruppenchat, an dem inzwischen rund 10 000 Eltern aus verschiedenen Stadtvierteln teilnehmen, dient dem Informationsaustausch und der Klärung von Fragen zur Handynutzung.

Er wurde auch genutzt, um Initiativen zu starten: Die erste ist ein Dokument, das Eltern unterschreiben können, in dem sie sich verpflichten, ihrem Kind bis zum Alter von 16 Jahren kein Mobiltelefon zu kaufen.

Laut dem jüngsten UNESCO-Bericht über die globale Bildungsüberwachung hat eines von vier Ländern Gesetze verabschiedet, die die Nutzung von Mobiltelefonen im Klassenzimmer verbieten.

Innerhalb Spaniens haben die verschiedenen autonomen Regionen unterschiedliche Ansätze. Einige entscheiden sich für ein vollständiges gesetzliches Verbot von Mobiltelefonen in Bildungseinrichtungen, während andere einen milderen Ansatz verfolgen.

Ein totales Verbot: Die einzige Option

Der mildere Ansatz scheint nicht allzu gut zu funktionieren.

In diesem Jahr haben viele spanische Schulen strengere Regeln für den Umgang mit Handys während des Unterrichts aufgestellt, und letzte Woche erklärten Bildungsbeamte in Katalonien, dass 53 % der Schulen in der Region strengere Regeln einführen wollen.

Andere Regionen in Spanien, die ein teilweises Verbot von Smartphones beschlossen haben, sind Kastilien-La Mancha, Galicien und die Gemeinschaft Madrid.

Tomeu Bauzá Gayá, ein 16-jähriger Schüler einer Sekundarschule in Palma de Mallorca, sagt, dass die Schüler in diesem Jahr ihre Geräte nicht mit in die Schule nehmen dürfen, und wenn sie es doch tun, müssen sie sie bis zum Ende des Tages in einer Box lassen.

Er sagte Euronews, dass dies das erste Jahr ist, in dem solche Regeln eingeführt wurden. Die Hauptbegründungen sind, dass man verhindern will, dass Schüler Fotos voneinander oder von Lehrern machen, dass Telefone während des Unterrichts klingeln, piepen oder summen und dass Schüler ihre Smartphones nicht zum Schummeln während der Prüfungen benutzen.

"Die Schüler haben sich einfach nicht an die Regeln gehalten", sagt Tomeu, der hinzufügt, dass es eine Schande ist, da einige Lehrer während des Unterrichts auf mobile Geräte angewiesen sind".

Tomeus Schule verfügt über eine Reihe von Computern, die von Lehrern während der Unterrichtszeit reserviert und ausgeliehen werden können, aber diese reichen einfach nicht aus, um die digitalen Anforderungen der modernen Gesellschaft zu erfüllen.

Die Nichteinhaltung der Regeln, wenn man ihnen ein gewisses Maß an Autonomie zugesteht, hat dazu geführt, dass Regierungen und lokale Schulbehörden extreme Maßnahmen ergreifen mussten.

Es scheint keinen eindeutigen wissenschaftlichen Konsens über die Auswirkungen der Handynutzung auf Jugendliche zu geben, aber es gibt einige Hinweise darauf, dass sie die Noten verschlechtert.

Mobiltelefone sind keine Notwendigkeit für den Unterricht

Toni Socies, der seit fünf Jahren Latein an Sekundarschulen in ganz Barcelona unterrichtet, behauptet, dass es "keine Notwendigkeit für Mobiltelefone in der Schule" gibt.

An seiner Schule ist es auch das erste Jahr, in dem Mobiltelefone komplett verboten sind, was, wie er sagt, seinen Unterricht "wunderbar" macht.

Toni gibt selbst zu, dass er auf den Einsatz von Technologie verzichtet, zum einen, weil er ein so klassisches Fach unterrichtet, das mit "einem Stift, einem Blatt Papier und einem Wörterbuch" gelernt werden kann, und zum anderen, weil er befürchtet, dass die Schüler "Grundkompetenzen" wie Lesen und Schreiben verlieren.

Allerdings macht er sich die Tatsache zunutze, dass in seiner Schule und in der Region Katalonien im Allgemeinen das Bildungsministerium dafür sorgt, dass jeder Schüler einen eigenen Laptop hat, den er für Recherchen in seinem Fach "Klassische Kultur" verwenden darf.

Früher lenkten die Laptops die Schüler auch ab, aber jetzt werden sie in einem Schrank aufbewahrt, wenn sie nicht benötigt werden. Auf die Frage nach Schulen, die es sich nicht leisten können, jedem Schüler einen Laptop zur Verfügung zu stellen, antwortet er, dass "entweder jeder Schüler einen haben sollte oder keiner", da er der Meinung ist, dass sie "für das Lernen in vielen Fächern nicht notwendig sind".

Weniger Technologie, mehr Gleichheit

Die Meinung des Lateinlehrers scheint sich mit der Schlussfolgerung des UNESCO-Berichts zu decken, in dem gefordert wird, dass die für Technologie bereitgestellten Mittel für Klassenräume, Lehrer und Lehrbücher für alle Kinder in Ländern mit niedrigem und niedrigem bis mittlerem Einkommen ausgegeben werden sollten, die keinen Zugang zu diesen Ressourcen haben, damit auch sie eine allgemeine Sekundarschulbildung und ein Mindestmaß an Lernkompetenzen erreichen können.

Darüber hinaus warnt die Agentur, dass die Vorteile der Technologie in der Bildung nicht gleichmäßig verteilt sind und benachteiligte Kinder in der Regel nicht die Möglichkeit haben, sie zu nutzen.

Nicht nur Spanien geht rigoros gegen die Nutzung von Mobiltelefonen vor. Auch andere europäische Länder haben dies bereits getan. Frankreich, Italien, Portugal, Finnland und die Niederlande haben ähnliche Verbote eingeführt oder planen dies für die Zukunft.

Schweden, das im PIRLS-Bericht zum Leseverständnis den neunten Platz belegte (Spanien und Katalonien schnitten außergewöhnlich schlecht ab), hat seinen Plan, die Klassenzimmer bis 2023 zu digitalisieren, gebremst.

Im Vereinigten Königreich unterstützt ein neuer Leitfaden des Bildungsministeriums Schulleiter dabei, die Nutzung von Mobiltelefonen während des gesamten Schultages, einschließlich der Pausen, zu verbieten, um störendes Verhalten und Online-Mobbing zu bekämpfen und die Aufmerksamkeit während des Unterrichts zu erhöhen.

Damit soll die Arbeit der Regierung unterstützt werden, die darauf abzielt, die Standards in den Schulen zu verbessern, indem die Konzentration der Schüler erhöht und Ablenkungen verringert werden.