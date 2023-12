El Gordo: Hauptgewinn der Weihnachtslotterie über ganz Spanien verteilt

Der Hauptpreis der spanischen Weihnachtslotterie „El Gordo“ geht an Lose mit der Nummer 88008. Sie wurden von mehr als 200 über ganz Spanien verteilten Lotterieeinahmen verkauft. Ein Zehntellos gewinnt 400.000 Euro.

Glückliche Besitzer eines Zehntel-Loses der traditionellen spanischen Weihnachtslotterie „El Gordo“ mit der Nummer 88008 können feiern. Sie haben den Hauptgewinn mit jeweils 400.000 Euro oder rund 325.000 Euro nach Steuern gewonnen.

Das Gewinnlos, das in mehrere Serien aufgelegt worden war und in Zehntellosen für 20 Euro aufgeteilt ist, wurde in mehr als 200 über ganz Spanien verteilten Lotterieeinnahmen verkauft.

Menschen im ganzen Land schalteten vom frühen Morgen an Fernsehen, Radio und Internet ein, als Kinder der Madrider Schule San Ildefonso begannen, die Gewinnzahlen der Weihnachtslotterie „El Gordo“ (der Dicke) auszusingen.

Die überaus beliebte Lotterie schüttet in diesem Jahr insgesamt 2,6 Milliarden Euro an Gewinnen aus, einen Großteil davon in Kleingewinnen. Normalerweise kommt es zu Straßen- und Kneipenfeiern, bei denen die Gewinner Sektflaschen entkorken und singen und tanzen.

Die Veranstaltung wird landesweit vom Madrider Opernhaus Teatro Real im Fernsehen übertragen.

Der Kauf von Zehntellosen auf Spanisch „décimos“ genannt, ist in der Vorweihnachtszeit eine große Tradition bei Familien, Freunden, Kollegen sowie in Bars und Sport- und Vereinsvereinen.

Die Gewinnzahlen werden von Kindern der Madrider Schule San Ildefonso ausgerufen. Die Kinder sammelten Bälle mit Losnummern und den dazugehörigen Preisen von zwei riesigen rollenden Trommeln ein. Sie sangen beide Ziffern mit einer rhythmischen Kadenz, die in Spanien jeder kennt.

In den Wochen zuvor hatten sich lange Schlangen vor Lotterieeinnahmen gebildet - vor allem vor denen, die in der Vergangenheit Gewinnlose verkauft hatten.

Bei anderen Lotterien gibt es größere Einzelgewinne, aber die spanische Weihnachtslotterie, die jedes Jahr am 22. Dezember stattfindet, gilt hinsichtlich des Gesamtpreisgelds als die höchstdotierte Lotterie der Welt.

Spanien gründete seine nationale Lotterie 1763 während der Herrschaft von König Carlos III. als Wohltätigkeitsorganisation. Ihr Ziel wurde später die Sanierung der Staatskasse. Sie hilft auch mehreren Wohltätigkeitsorganisationen.

„El Gordo“ gibt es seit dem Jahr 1812. Von Anfang an sangen die Waisen-Kinder von San Ildefonso die Preise.