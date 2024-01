Zahl der Todesopfer nach schweren Erdbeben steigt auf mindestens 30

Die japanischen Behörden befürchten, dass noch viele weitere Menschen unter Trümmern verschüttet sind. "Die Rettung von Menschenleben hat für uns Priorität, und wir führen einen Kampf gegen die Zeit", sagte Premierminister Fumio Kishida.

Nach dem Japan am 1. Januar von einem starken Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert wurde, ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 30 gestiegen.

Obwohl die Tsunamiwarnungen herabgestuft wurden, haben Tausende von Menschen die Nacht in Evakuierungszentren verbracht.

Japans Premierminister sagte, er habe Berichte über weit verbreitete Schäden in der westlichen Küstenregion erhalten, die von einer Reihe von Erdbeben schwer getroffen wurde.

Ferner sagte Fumio Kishida: "Ich habe Berichte erhalten, dass große Schäden bestätigt wurden, einschließlich zahlreicher Opfer, Gebäudeeinstürze und Brände. Was die Strom- und Wasserausfälle sowie die Kommunikationsunterbrechungen betrifft, die derzeit auftreten, so waren Arbeiter vor Ort und sind dabei, diese wiederherzustellen."

Viele weitere Todesopfer sind vermutlich unter den Trümmern verschüttet.

Das japanische Militär hat Lebensmittel, Wasser und Decken an die Menschen verteilt, die ihre Häuser verlassen mussten. Auch die Verbündeten Japans haben zahlreiche Hilfsangebote gemacht.

Zahlreiche Nachbeben

Auch am Tag nach dem Erdbeben der Stärke 7,6, das die Präfektur Ishikawa und die umliegenden Gebiete am Montagnachmittag erschütterte, gab es weitere Nachbeben.

In Ishikawa wurden dreißig Tote bestätigt, so die Behörden. Sieben weitere wurden schwer verletzt, und die Schäden an den Häusern waren so groß, dass sie nicht sofort abgeschätzt werden konnten, hieß es.

"Die Rettung von Menschenleben hat für uns Priorität, und wir führen einen Kampf gegen die Zeit", sagte Premierminister Fumio Kishida an diesem Dienstag. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Menschen, die in Häusern eingeschlossen sind, sofort gerettet werden".

Ein Beben mit einer vorläufigen Stärke von 5,6 erschütterte die Region, während der Regioerungschef sprach.

Das japanische Militär habe 1.000 Soldaten in die Katastrophengebiete entsandt, um sich an den Rettungsmaßnahmen zu beteiligen, sagte Kishida und betonte, dass sie mit "großen Schäden" konfrontiert seien. Die Einzelheiten und Folgen der Schäden an Gebäuden würden noch untersucht, sagte er.