Zwei neue Tempel in Paestum entdeckt

An der antiken griechischen Stätte Paestum südlich von Neapel sind zwei neue dorische Tempel entdeckt worden. Sie lassen nicht nur Rückschlüsse auf die Architektur Heiligtums zu, sondern erweitern auch unser Wissen über die städtische Struktur der Stadt Poseidonia-Paestum erheblich.

Im westlichen Teil der antiken Stadt Poseidonia-Paestum, in der Nähe der Stadtmauern und nur wenige hundert Meter vom Meer entfernt, sind bei einer stratigraphischen Ausgrabungskampagne zwei griechisch-dorische Tempel freigelegt worden.

Der erste Tempel stammt aus den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts v. Chr. und stellt aufgrund seiner architektonischen und dimensionalen Merkmale ein absolutes Unikat der dorischen Tempelarchitektur dar.

Innerhalb der Tempelstruktur wurden 14 fragmentarische dorische Kapitelle mit ähnlichen Abmessungen wie die des Tempels wiederverwendet.

Die Typologie ist jedoch anders und vergleichbar mit den Kapitellen der „Basilika“, dem ältesten der drei großen Tempel von Paestum.

Aus noch ungeklärten Gründen, möglicherweise einem Einsturz, wurde dieses Bauwerk zu Beginn des folgenden Jahrhunderts an derselben Stelle durch einen neuen Tempel ersetzt.

Durch den Fund werden nicht nur Erkenntnisse zur Architektur und Geschichte des Heiligtums gewonnen, sondern auch unser Wissen über die städtische Struktur der Stadt Poseidonia-Paestum erheblich erweitert.

Hinter dem Tempel wurde die eingestürzte Innenverkleidung der Mauern der antiken Stadt, die den Tempel getroffen hatten und zu dessen teilweisem Einsturz führten, abgebaut. Unterhalb dieses Einsturzes wurde die Trasse einer Trampelstraße identifiziert, die parallel zum Tempel verläuft, jedoch im Vergleich zu den Mauern eine andere Ausrichtung aufweist.

Dies ist eine äußerst interessante Entdeckung, da sie dokumentiert, dass die Stadt Poseidonia am Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr., als der älteste Tempel gebaut wurde, noch nicht mit Verteidigungsmauern ausgestattet war.

In einer Zeit des starken Wachstums und der Monumentalisierung der Polis errichteten die Siedler von Poseidonia an einem strategischen Ort ein Heiligtum, um den städtischen Raum zu schützen und direkt vom Meer aus sichtbar zu sein.

Die Bedeutung dieses Heiligtums wird durch seine komplexen Bauphasen bestätigt, in denen zwei dorische Tempel errichtet wurden, und durch seine lange und ununterbrochene Existenz. Über ein halbes Jahrtausend lang in der gesamten lukanischen und griechischen Epoche wurde es genutzt.

„Die jüngsten Entdeckungen bestätigen, wie viel es in Paestum in Bezug auf Ausgrabungen, Forschung und auch in Bezug auf die Aufwertung noch viel zu tun gibt“, kommentierte der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano den Ausgrabungsfund.

Die drei Tempel von Paestum, die zwischen 550 und 450 v. Chr. von griechischen Kolonisten (Magna Graecia, Großgriechenland) erbaut wurden, sind in einem hervorragenden Erhaltungszustand und ziehen jedes Jahr Tausende von Besuchern an.

Paestum liegt im Südosten Italiens, in der Provinz Salerno und 92 Kilometer südlich von Neapel.

Es wurde wahrscheinlich im späten 7. Jahrhundert v. Chr. von Griechen aus Sybaris unter dem Namen Poseidonia unter Beteiligung der Dorer aus Trecen gegründet.

Laut Strabo wurde es zunächst an der Küste gegründet und später leicht ins Landesinnere verlagert, doch heute liegen seine Ruinen nur noch 1 Kilometer von der Küste entfernt.