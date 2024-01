Auch nach einem Gespräch mit US-Präsident Biden lehnt der israelische Ministerpräsident Netanjahu jede Form palästinensischer Souveränität ab. Die Kämpfe in Gaza gehen mit unverminderter Härte weiter. Der Konflikt weitet sich langsam weiter auf die Region aus. Aus dem Kriegskabinett kommt Kritik.

WERBUNG

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt jede Form der palästinensischen Souveränität im Nachkriegs-Gazastreifen ab. Dies teilte sein Büro am Samstag mit. Die Erklärung erscheint als Zurückweisung des Vorschlags von US-Präsident Joe Biden, mit kreativen Lösungen die großen Meinungsverschiedenheiten zwischen Israel und den USA über die palästinensische Eigenstaatlichkeit zu überbrücken.

Netanjahus Regierung ist Kritik aus dem im In- und Ausland ausgesetzt.

Die Angehörigen der von der Hamas in den Gazastreifen Verschleppten verlangen von der Regierung mutige Schritte zur Freilassung der Geiseln, da sie befürchten, dass die militärische Aktivität Israels in Gaza ihr Leben weiter gefährdet.

Netanjahu muss aber Rücksicht auf rechts-nationalistische Mitglieder seiner Regierungskoalition nehmen, die ein schärferes Vorgehen gegen die Hamas, die Gaza regiert, verlangen. Schließlich muss er Forderungen der Vereinigten Staaten, Israels engstem Verbündeten, nach Zurückhaltung berücksichtigen.

In einer Erklärung des Büros des Premierministers hieß es, Netanjahu habe am Freitag in seinem ersten Gespräch mit Biden seit fast einem Monat deutlich gemacht, dass sich seine Position zu einem Nachkriegs-Gazastreifen nicht geändert habe. Netanjahu bekräftigte, dass Israel nach der Zerschlagung der Hamas die Sicherheitskontrolle über das Gebiet behalten müsse – „eine Anforderung, die der Forderung nach palästinensischer Souveränität widerspricht“, heißt es in der Erklärung.

US-Präsident Biden will "kreative" Zwei-Staaten-Lösung

Biden erörterte am Freitag die Position seiner Regierung in dieser Angelegenheit und sagte: „Es gibt verschiedene Arten von Zwei-Staaten-Lösungen.“ Es gibt eine Reihe von Ländern, die Mitglieder der Vereinten Nationen sind und immer noch keine eigenen Streitkräfte haben.“ Auf die Frage eines Reporters, ob eine Zwei-Staaten-Lösung mit Netanjahu im Amt unmöglich sei, antwortete Biden: „Nein, das ist nicht der Fall.“

Netanjahu sagte, Israel müsse kämpfen, bis es einen „vollständigen Sieg“ erreiche und die Hamas keine Bedrohung mehr darstelle, hat jedoch nicht dargelegt, wie dies erreicht werden soll.

Ein Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, der ehemalige israelische Armeechef Gadi Eisenkot, bezeichnete einen Waffenstillstand als die einzige Möglichkeit, die Freilassung der Geiseln zu erreichen, ein Kommentar, der Kritik an der aktuellen Strategie Israels implizierte.

Kritiker warfen Netanjahu vor, eine Debatte auf Kabinettsebene über ein Nachkriegsszenario für Gaza verhindert zu haben. Sie sagen, er zögere, um Konflikte innerhalb seiner Koalition zu verhindern.

Bilanz des Kriges: Fast 25.000 tote Palästinenser

Israel begann seinen Krieg gegen die Hamas nach dem beispiellosen Angriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem etwa 1.200 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, in Israel getötet und etwa 250 weitere aus dem Süden des Landes in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die Gesundheitsbehörden im von der Hamas regierten Gazastreifen sagen, dass bei der israelischen Offensive fast 25.000 Palästinenser getötet wurden, die meisten davon Frauen und Kinder.

Die Offensive, eine der zerstörerischsten Militärkampagnen der jüngeren Geschichte, hat einen Großteil des Territoriums in Schutt und Asche gelegt. Mehr als 80 % der 2,3 Millionen Einwohner des Landes wurden vertrieben. Eine israelische Blockade, die nur einen Bruchteil der Hilfslieferungen nach Gaza zulässt, hat zu weit verbreitetem Hunger und Krankheitsausbrüchen geführt, sagen Vertreter der Vereinten Nationen.

Netanjahu hat darauf bestanden, dass die einzige Möglichkeit, die Rückkehr der Verschleppten sicherzustellen, darin besteht, die Hamas mit militärischen Mitteln zu zerschlagen. Mehr als 100 Geiseln, hauptsächlich Frauen und Kinder, wurden während eines kurzen Waffenstillstands im November freigelassen, als Gegenleistung für die Freilassung der von Israel inhaftierten palästinensischen Frauen und Minderjährigen. Nach Angaben Israels befinden sich noch mehr als 130 Geiseln im Gazastreifen, es wird aber davon ausgegangen, dass nur etwa 100 noch am Leben sind.

Proteste vor Netanjahus Wohnhaus

Der Protest vor Netanjahus Haus in der Küstenstadt Caesarea nahm am Samstag zu. „Wir können es nicht mehr ertragen. Man hat uns gesagt, wir sollen ruhig bleiben und die Regierung ihre Arbeit machen lassen. Nun, es hat uns in den letzten zwei Monaten kein Ergebnis gebracht“, sagte Yuval Bar On, dessen Schwiegervater Keith Siegel zu den Verschleppten gehört.

Der Protest begann am Freitag, als der Vater eines 28-Jährigen, der seit dem 7. Oktober von der Hamas festgehalten wurde, einen, wie er es nannte, Hungerstreik begann. Eli Shtivi versprach, nur ein Viertel Pita pro Tag zu essen – die Menge an Essen, die Berichten zufolge einige Geiseln einige Tage lang erhalten –, bis der Premierminister einem Treffen mit ihm zustimmte.

Hunderte von Antikriegsdemonstranten versammelten sich in der israelischen Stadt Haifa, um gegen Israels Offensive zu protestieren. Sie trugen Schilder mit der Aufschrift „Stoppt den Völkermord“ und lieferten sich ein Handgemenge mit der Polizei, die versuchte, die Plakate zu beschlagnahmen. Die Polizei nahm eine Festnahme vor.

Im Rahmen der Suche nach den Geiseln warf das israelische Militär Flugblätter in der südlichsten Stadt des Territoriums, Rafah, ab, in denen es um Informationen bat. Die Flugblätter mit Fotos von Dutzenden von Geiseln enthielten eine Botschaft, die Vorteile für jeden suggerierte, der sich zu Wort meldete.

„Du willst nach Hause zurückkehren? Bitte melden Sie, wenn Sie einen von ihnen identifiziert haben“, heißt es in der Nachricht, in der auch eine Telefonnummer und ein Link zu einer Website mit Bildern und Namen der Geiseln auf Arabisch aufgeführt sind.

Al-Majd al-Amni, ein mit den Sicherheitsorganen der Hamas verbundenes Medienunternehmen, warnte die Palästinenser davor, Informationen über in Gaza als Geiseln gehaltene israelische Soldaten weiterzugeben. Die Warnung kam Stunden, nachdem die Flugblätter abgeworfen worden waren.

WERBUNG

Immer mehr militärische Aktionen im Nahen Osten

Der Krieg hat sich auf den gesamten Nahen Osten ausgeweitet, wobei vom Iran unterstützte Gruppen US-amerikanische und israelische Ziele angegriffen haben. Die Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah-Kämpfern im Libanon drohen in einen offenen Krieg auszuarten, und vom Iran unterstützte Houti-Rebellen im Jemen greifen trotz US-geführter Luftangriffe internationale Handelsschiffe im Roten Meer an.

Am Samstag wurde bei einem israelischen Angriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus ein Gebäude der iranischen Revolutionsgarden zerstört und mindestens vier Iraner getötet, wie syrische und iranische Staatsmedien berichteten. Unter den Toten soll sich ein Kommandeur der Revolutionsgarden befinden.

Ebenfalls am Samstag wurden bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Auto in der Nähe der libanesischen Hafenstadt Tyrus zwei Menschen getötet, berichtete die staatliche National News Agency. Es war nicht sofort klar, wer das Ziel war.

Heftige Gefechte im Gazastreifen

In Gaza berichteten Anwohner, die nach einem siebentägigen Kommunikationsausfall telefonisch erreicht wurden, am Samstagmorgen über schwere Bombardierungen und Kämpfe zwischen Hamaskämpfern und israelischen Truppen in und um die Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens und das städtische Flüchtlingslager Jabaliya im Norden.

Gebiete in und östlich von Chan Junis wurden von Israel aus der Luft und mit Artillerie angegriffen. In Bani Suheila tobten über Nacht bis in die frühen Morgenstunden Feuergefechte, sagten Anwohner.

WERBUNG

Halima Abdel-Rahman, eine aus dem nördlichen Gazastreifen vertriebene Frau, die seit November in Bani Suheila Zuflucht sucht, sagte, dass es in der Nacht zum Samstag heftige Bombardierungen gegeben habe. Die Kämpfe hätten viele Familien gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, von denen viele in Schutt und Asche gelegt wurden, und Bani Suheila sei größtenteils leer, sagte sie.

Im von Israel besetzten Westjordanland versammelten sich unterdessen am Samstag Trauernde zur Beerdigung von Tawfiq Ajaq, einem 17-jährigen amerikanischen Palästinenser, der einen Tag zuvor in der Nähe der Stadt Ramallah erschossen wurde.

Die Umstände der Schießerei blieben am Samstag unklar und die Polizei sagte, der Vorfall werde untersucht. Der Vater des Teenagers, Hafez Ajaq, sagte, sein Sohn sei in den Vereinigten Staaten geboren und aufgewachsen, und drückte seine Wut über die US-Regierung aus, die Israel in seinem Krieg gegen die Hamas diplomatisch und militärisch unterstützt habe.

In den letzten Monaten hat die Regierung Biden wiederholt ihre Besorgnis über die zunehmende Gewalt im Westjordanland geäußert, einschließlich der Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser.

___

WERBUNG

Von JULIA FRANKEL und, SAMY MAGDY (Associated Press). Jon Gambrell in Jerusalem und Najib Jobain in Rafah, Gazastreifen, haben zu diesem Bericht beigetragen.