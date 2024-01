Krieg in Gaza: Es droht die Hungersnot

Hatem Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Giorgia Orlandi Von Diana Resnik

Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Die Menschen leiden unter extremem Hunger. Doch der bürokratische Aufwand ist so groß, dass Hilfsgüter nur schwer und nicht im ausreichenden Maße in den Gazastreifen geliefert werden können.