Humanitäre Krise in Gaza verschärft sich trotz "taktischer Kampfpausen"

Nachdem Israel "taktische Pausen" angekündigt hatte, war die Hoffnung groß, dass mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen würden.

Zwei Soldaten der israelischen Armee sind Medienangaben zufolge bei einem Hamas-Angriff im zentralen Gazastreifen getötet worden. Mit ihrem Tod steigt die Zahl der getöteten Soldaten während Israels Kriegshandlungen im Gazastreifen auf 314. Palästinensischen Berichten zufolge sind seit Beginn des Krieges am 7. Oktober mindestens 37.400 Menschen in Gaza getötet worden.

Kriegshandlungen gehen weiter und die humanitäre Krise verschärft sich

Mehr als 1,3 Millionen vertriebene Palästinenser leben in Zeltlagern und beengten Wohnungen. Es mangelt ihnen an Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung. Der Sommer und die damit verbundenen steigenden Temperaturen sowie die schweren Kämpfe machen den Menschen in Gaza schwer zu schaffen.

"Taktische Pause" hat kaum Erleichterung gebracht

Es bestand die Hoffnung, dass ein vom israelischen Militär am Sonntag versprochener sicherer Korridor die Situation verbessern würde, aber auch Tage später hat diese sogenannte "taktische Pause" kaum Erleichterung gebracht. Tausende Lastwagenladungen mit Hilfsgütern stehen zur Auslieferung bereit, aber ein nicht benannter Vertreter der Vereinten Nationen sagte, die Route sei "unbrauchbar", weil bewaffnete Männer die Konvois blockierten und die Fahrer mit Waffengewalt festhielten.

Die täglichen "taktischen Pausen" sollten Hilfslieferungen am Grenzübergang Kerem Schalom erleichtern, dem Hauptzugangspunkt für ankommende Hilfsgüter. Zwischen 8.00 Uhr und 19.00 Uhr soll es bis auf Weiteres keine Kampfhandlungen geben, so das israelische Militär. Die Pause sei mit den Vereinten Nationen und internationalen Hilfsorganisationen abgestimmt.