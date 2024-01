Europaweite Bauernproteste – Erste Festnahmen in Frankreich

Von Euronews

Mit Straßenblockaden gegen die Agrarpolitik. In vielen EU-Ländern sind Landwirte auf der Straße. In Frankreich wurden 18 Demonstranten festgenommen.

WERBUNG

In vielen europäischen Ländern wie Polen, Rumänien, Italien und Deutschland demonstrieren Landwirte weiter gegen die Agrarpolitik ihrer Regierungen und gegen die Vorgaben der EU. Bei den Protestaktionen in Frankreich hat es nun die ersten Festnahmen gegeben. Die Polizei teilte mit, Beamte hätten 18 Menschen wegen Verkehrsstörungen festgenommen. Französischen Medien zufolge soll die Gruppe versucht haben, ein wichtiges Lebensmittelverteilzentrum in der Nähe von Paris zu blockieren.

In ganz Frankreich waren nach Angaben der Regierung rund 10.000 Landwirtinnen und Landwirte auf den Straßen. Größere Aktionen gab es beispielsweise auch in Toulouse und Lyon.

Die europaweiten Proteste zeigen bereits Wirkung. Die EU-Kommission kündigte an, die Vorschrift, dass Ackerbauern vier Prozent ihrer Nutzflächen brach liegen lassen müssen, bis Jahresende auszusetzen. Zudem soll Geflügel, Eier und Zucker aus der Ukraine künftig nicht mehr unbegrenzt zollfrei in die EU eingeführt werden dürfen