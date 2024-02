Bauernproteste flauen ab

Europäische Landwirte protestierten mit ihren Traktoren in zahlreichen Städten gegen die EU-Agrarpolitik. Viele beklagen den unlauteren Wettbewerb von Ländern außerhalb des Konglomerats, der dazu führt, dass ihre Produkte aufgrund der Ursprungskosten zu sehr niedrigen Preisen in die Union gelangen.

Rumänien erzielt eine Einigung mit Demonstranten

Die rumänische Regierung gab am Freitag die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Landwirten bekannt, um die Proteste und Blockaden der letzten Wochen im Land zu beenden. In Rumänien versammelten sich Landwirte und LKW-Fahrer auf Barrikaden und äußerten ihre Wut über die hohen Versicherungsprämien und die geringen Subventionen für schwere Maschinen wie Lastkraftwagen und Traktoren sowie ihre Besorgnis über fehlende Gewinne landwirtschaftlicher Betriebe in ganz Europa und die ausländische Konkurrenz.

Einsatz von Pestiziden zur Beruhigung der Bauern in Frankreich

Auch die französischen Bauern packten am Freitag ihre Sachen ein. Die Regierung hatte ein breites Maßnahmenpaket angekündigt. Zu den wichtigsten Punkten zählt das grüne Licht für den Einsatz von in anderen EU-Ländern zugelassenen Pestiziden sowie Beschränkungen für ausländische Importe, vor allem von außerhalb der EU. Gleichzeitig hat der Bauernverband „Confederation Paysanne“ seine Absicht bekundet, bis mindestens zum 5. Februar standhaft zu bleiben. Er bemängelt, dass der Plan von Premierminister Attal einige Sektoren wie die Bienenzucht und die Viehzucht in Familienbetrieben „völlig vergessen“ habe.

In Belgien lassen die Proteste nicht nach

In Belgien dauern die Proteste an. Zu den Kollegen aus ganz Europa, die sich kürzlich mit hochrangigen EU-Beamten in Brüssel trafen, gehörten auch einheimische Landwirte, doch Ursula von der Leyens Worte schienen die Landwirte nicht zu überzeugen. Am Freitag errichteten sie zahlreiche Straßensperren entlang der Grenze zu den Niederlanden. Die dort verlaufenden Autobahnen gehören zu den verkehrsreichsten Europas und viele davon führen zum Hafen von Antwerpen, dem zweitgrößten Europas.

In Portugal und Spanien fordern Landwirte mehr Maßnahmen

Spanien war eines der letzten Länder, das sich den Demonstrationen anschloss. Die spanischen Landwirte fordern eine stärkere Kontrolle von Produkten, die von außerhalb der EU eingeführt werden und einen "unlauteren Wettbewerb mit in der Europäischen Union angebauten Produkten" ausüben. Der Minister für Landwirtschaft und Fischerei, Luis Planas, traf sich mit Bauernvertretern, konnte sie jedoch nicht zu einem Ende der Proteste bewegen.

Die wichtigsten spanischen Agrarorganisationen (UPA, Asaja und COAG) behalten ihre Mobilisierungspläne bei. Der Minister nutzte die Gelegenheit, um die Entschuldigung seines französischen Amtskollegen Marc Fesneau für die Angriffe französischer Landwirte auf spanische Lastwagen zu übermitteln.

In Portugal ist der Zugang zur Vasco-da-Gama-Brücke, einer von zwei Übergängen über den Tejo in Lissabon, teilweise blockiert. Seit Donnerstag sind im ganzen Land Hauptstraßen gesperrt, einige davon wurden wieder aufgehoben, nachdem die Regierung den Landwirten zusätzliche finanzielle Unterstützung zugesichert hatte.