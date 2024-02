Von Méabh Mc Mahon in Kyiv, Alice Tidey in Brussels

Die EU hat Anfang dieser Woche ihr 13. Sanktionspaket gegen Russland wegen der umfassenden Invasion in der Ukraine verabschiedet. Es richtet sich gegen ausländische Unternehmen, die Moskau mit Technologien beliefern, die es zur Fortsetzung seines Angriffs benötigt.

Ursula von der Leyen, der Belgier Alexander de Croo und die Italienerin Giorgia Meloni sind am Samstagmorgen in Kiew eingetroffen, um an den Gedenkveranstatungen zum zweiten Jahrestag der russischen Invasion teilzunehmen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission sagte, dass diese Reise in das vom Krieg zerrissene Land, ihre siebte, seit Russland am 24. Februar 2022 erstmals seine Panzer in die Ukraine rollen ließ, dazu diene, "den außergewöhnlichen Widerstand des tapferen ukrainischen Volkes zu feiern" und den Ukrainern "moralische Unterstützung" zu geben.

In der ukrainischen Hauptstadt herrschte am Samstagmorgen eine gedämpfte Stimmung. Die Einwohner erleben nocheinmal die Schrecken jenes Tages.

"Es ist seltsam, dies einen Jahrestag zu nennen. Jahrestage sind dazu da, etwas Schönes zu feiern", sagte ein junges Mädchen am Samstagmorgen in Kiew zu Meabh McMahon von Euronews.

"Es herrscht Krieg, aber die Einheimischen finden Wege, damit umzugehen. Jeder ist betroffen, jeder hat etwas verloren", sagte auch ein ukrainischer Beamter nach einer, wie er es nannte, "schweren Nacht in Kiew".

Die Menschen, so fügte er hinzu, gehen ins Kino, in der Hoffnung, dass sie einen ganzen Film sehen können und nicht durch Luftalarm unterbrochen werden. Kinder, die oft nicht zur Schule gehen können, weil es in den meisten Fällen keinen Schutz vor Drohnen und Raketen gibt, spielen auf der Straße.

Die Einwohner Kiews scheinen inmitten der Sirenen und Erschütterungen ihrem Alltag nachzugehen, doch die Verbündeten des Landes müssen sich gegen den Vorwurf der Kriegsmüdigkeit wehren.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben mehrere Wochen gebraucht, um ein 50-Milliarden-Euro-Hilfspaket für die Ukraine zu verabschieden, mit dem sie in den nächsten vier Jahren einige wichtige Dienstleistungen weiter finanzieren können. Die Diskussionen über einen speziellen EU-Fonds zur Aufstockung der Waffenlieferungen an die Ukraine sind jedoch noch in vollem Gange.

In den USA steckt ein Hilfspaket im Wert von rund 55 Mrd. EUR seit Wochen im Kongress fest.

Unterdessen hat die EU Anfang dieser Woche ihr 13. Sanktionspaket gegen Russland wegen des Krieges verabschiedet. Das neue Maßnahmenpaket zielt auf Unternehmen aus Drittländern wie China, Indien und der Türkei ab, die es Russland ermöglichen, die westlichen Sanktionen zu umgehen und an verbotene Güter zu gelangen.

Die G7-Staaten - Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - treffen sich heute Nachmittag zu einer virtuellen Sitzung, an der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen soll.