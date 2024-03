Bitcoin erreicht Rekordhoch

Von euronews

Die wichtigste Kryptowährung der Welt erreichte einen Höchststand von 69.202 US-Dollar und übertraf damit das Allzeithoch vom November 2021 von 68.999,99 US-Dollar.

WERBUNG

Die Kryptowährung Bitcoin hat am Dienstag ein Rekordhoch erreicht, angeheizt durch Investoren, die Geld in börsengehandelte Kryptoprodukte in den USA investiert haben, und durch die Aussicht auf fallende globale Zinssätze.

Die wichtigste Kryptowährung der Welt erreichte einen Höchststand von 69.202 US-Dollar und übertraf damit das Allzeithoch vom November 2021 von 68.999,99 US-Dollar.

Das Interesse der Anleger hat zugenommen, seit die Securities and Exchange Commission Ende Januar 11 Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt hat.

Einige Experten gehen davon aus, dass die jüngste kometenhafte Rallye der Kryptowährung mehr Etappen haben könnte als im Jahr 2021, da mehr institutionelle Anleger langfristig Geld investieren, das dazu beitragen könnte, dass der Token dieses Mal sein hohes Niveau hält.

Der fast 160-prozentige Anstieg von Bitcoin seit Oktober, davon allein 44 % im Februar, stellt einen scharfen Kontrast zum Jahr 2022 dar, als der Markt in einen 18-monatigen Krypto-Winter geriet, der von einer Reihe aufsehenerregender Unternehmensinsolvenzen und Skandalen geplagt wurde .