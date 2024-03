Nach dem ukrainischen Angriff auf Belgorod am ersten Tag der Präsidentschaftswahl in Russland hat Präsident Putin mit Vergeltung gedroht.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat für den ukrainischen Bombenangriff auf die Grenzstadt Belgorod am ersten Tag der Präsidentschaft schwere Vergeltung angekündigt.

Bei dem ukrainischen Bombenangriff auf Belgorod waren zwei Menschen getötet worden.

Der Angriff veranlasste die russischen Behörden, Schulen und Einkaufszentren in der Region zu schließen, was die Bemühungen des Kremls zunichte machte, die Auswirkungen des Krieges zumindest während der dreitägigen Wahlen vergessen zu machen.

„Acht ukrainische Raketen wurden abgeschossen. Zwei Bewohner wurden getötet und weitere verletzt“, hieß es in einer Erklärung des Gouverneurs der Region Belgorod in den sozialen Netzwerken. Er kündigte auch die vorübergehende Schließung von Schulen und Geschäften zum zweiten Mal in diesem Monat an.

In den Stunden zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, es habe in den Grenzregionen Belgorod und Kursk Raketen, Flugkörper und Drohnen abgefangen und zerstört.

Das Ministerium erklärte auch, es habe andere „Versuche ukrainischer militanter Sabotage- und Aufklärungsgruppen, das Territorium der Russischen Föderation zu infiltrieren“, abgewehrt.

Trotz der Angriffe rechnet der Kreml laut Analysten mit einer hohen Wahlbeteiligung als Zeichen dafür, dass die Russen den Krieg gutheißen, um Putin für eine weitere Amtszeit zu legitimieren.

Für den Sonntag haben Putin-Gegner Protestaktionen angekündigt. Sie haben die Bürger aufgefordert, um 12 Uhr im Wahllokal zu erscheinen und den Stimmzettel zu zerreißen, ihn für ungültig zu erklären oder Nawalnys Namen darauf zu schreiben.