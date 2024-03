Zypern-Gaza-Seekorridor - ein Modell auch für andere Krisen?

Von Euronews

Der Seekorridor für den Transport von humanitärer Hilfe von Zypern nach Gaza sei ein Modellprojekt, das von der internationalen Gemeinschaft unterstützt werden müsse, sagte Zyperns Präsident Nicos Christodoulides in einem Interview mit Euronews.

Bislang war der Gazastreifen nicht über den Seeweg erreichbar. "Es ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass die israelische Seeblockade des Gazastreifens aufgehoben wurde, allerdings nur für Schiffe, die Zypern verlassen", so Christodoulides.

"Ich bin froh, dass meine Kollegen im Europäischen Rat die Rolle der Republik Zypern und die Bedeutung des humanitären Korridors anerkannt haben. Er kann zum Beispiel beim Wiederaufbau des Gazastreifens eine Rolle spielen, denn er ist ein Modell, das auf viele der Krisen in der Region übertragen werden kann."

Nach fünf Monaten Krieg zwischen Israel und der Hamas herrscht im Gazastreifen eine schlimme Hungersnot. Israel steht zunehmend unter Druck, mehr Hilfsgüter in das Gebiet zu bringen. Regierungsvertreter aus 36 Ländern hatten in der vergangenen Woche in Nikosia in Zypern über den humanitären Seekorridor "Amaltheia" beraten.

Das erste Schiffe der NGO Open Arms hat vor wenigen Tagen 200 Tonnen lebenswichtige Nahrungsmittel nach Gaza transportiert. Ein zweites Schiff wartet darauf, abzulegen.