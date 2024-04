Erneut Messerstecherei in Sydney: Menschen in Kirche niedergestochen

Von Euronews

Nur wenige Tage nach einer Messerstecherei in einem Einkaufszentrum ist in der australischen Metropole Sydney erneut ein Mann mit einem Messer auf Menschen losgegangen.

In einer Kirche in Sydney sind mehrere Menschen, darunter der Bischof, während der Messe niedergestochen worden, wie die Polizei am Montag mitteilt. Der katholisch-ostkirchliche Bischof Mar Mari Emmanuel hielt gerade eine Messe in der Christ The Good Shepherd Church in Wakeley, als ein Mann auf ihn losging.

Die Behörden versuchen nun, die mittlerweile gefährliche Situation vor der Kirche einzudämmen. Videos zeigen, wie Hunderte Menschen, die sich vor dem Gebäude versammelt haben, schreien.

Erst am Samstag hatte ein Angreifer in einem belebten Einkaufszentrum in Westfield Bondi Junction sechs Menschen erstochen und mehr als ein Dutzend weitere verletzt.

Bischof wurde mehrfach in den Kopf gestochen

Lokale Medien berichten, das der Bischof am Montagabend kurz nach 19.00 Uhr (Ortszeit) eine Messe in der Christ The Good Shepherd Church in Sydneys Vorstadt Wakeley hielt, als sich ein mann in einem schwarzen Pullover am Altar angriff.

Eine Live-Übertragung der Messe zeigt, wie der Täter auf den Bischof zugeht und versucht, auf dessen Gesicht einzustechen. Während die entsetzten Kirchgänger schreien, sticht der Mann dem Bischof in die Brust. Der Priester fällt zu Boden. Der Täter sticht ihn weitere fünf Mal. Anschließend sürmt eine Gruppe der Kirchgänger auf Emmanuel zu und schafft es, den Angreife vom Priester zu trennen.

Augenzeugen zufolge sei der verletzte Bischof danach aufgestanden, habe seine Hand auf den Angreifer gelegt und angefangen zu beten.

Laut Medienberichten haben die Kirchenbesucher den mutmaßliche Angreifer überwältigt und festgesetzt, bis die Polizei ihn mitnehmen konnte. Insgesamt wurden vier Menschen im angriff verletzt, allerdings erlitten sie „keine lebensbedrohliche Verletzungen“.

Augenzeugenberichten zufolge sei Bischof Emmanuel auf einer Trage zu einem Krankenwagen gebracht worden. Ein Mann in den Fünfzigern und ein weiterer Mann in den Dreißigern wurden mit mehreren Schnittwunden ebenfalls zum Krankenahaus gebracht. Laut der Tageszeitung „Sun“ hat der mutmaßliche täter einen Stift als Waffe benutzt.

Der Kirchenführer erlangte während der Covid-Pandemie große Bekanntheit und hatte eine große Online-Anhängerschaft.