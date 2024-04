Masserattacke in Sydney: verletztes Baby zeigt Zeichen der Genesung

Von Euronews mit AP

Nach Angaben der Behörden hat sich der Zustand des Babys, das die Messerstecherei in Sydney überlebt hat, gebessert.

Wie die australischen Behörden am Montag mitteilten, hat sich der Zustand des neun- Monate-alten Mädchens nach der Messerstecherei in einem Einkaufszentrum in Sydney, verbessert.

Der Gesundheitsminister von New South Wales, Ryan Park, sagte, der Zustand des Babys habe sich in der Nacht zum Sonntag von kritisch auf ernst verbessert.

Tödlicher Messerangriff in Sydney

Ein Angreifer hatte Berichten zufolge am Samstag in einem belebten Einkaufszentrum in Westfield Bondi Junction sechs Menschen erstochen und mehr als ein Dutzend weitere verletzt.

Der australische Generalgouverneur David Hurley legte am Montag Blumen an einer Gedenkstätte vor dem Einkaufszentrum nieder und gedachte der Opfer.

Der Angreifer hatte es auf Frauen abgesehen

Derzeit wird untersucht, warum der Angreifer es offenbar auf Frauen abgesehen hatte und nicht auf Männer, wie ein Polizeipräsident am Montag sagte.

Die Polizei erschoss den obdachlosen Angreifer, Joel Cauchi, während seines Messerangriffs.

Ein terroristisches Motiv wird ausgeschlossen, so die Polizei. Der 40-Jährige sei psychisch krank gewesen.

Der einzige männliche Tote war Faraz Tahir, ein pakistanischer Flüchtling, der in dem Einkaufszentrum als Sicherheitsbeamter arbeitete. Tahir war nicht bewaffnet gewesen.

In Australien wurde ein nationaler Trauertag ausgerufen

Die Beweise werden einem Gerichtsmediziner vorgelegt, der über die Umstände der Todesfälle berichten wird.

Die Familien von zwei Opfern, die sich im Ausland aufhielten, wurden über deren Tod informiert, so die Polizei. Bei den Opfern handelt es sich um Tahir, 30, aus Pakistan und Yixuan Cheng, 27, aus China. Ebenfalls getötet wurden Jade Young, 47, Dawn Singleton, 25, Pikria Darchia, 55, und Ashlee Good, 38.

Die Flaggen auf Regierungsgebäuden in ganz Australien wehten am Montag auf Halbmast, da zum Gedenken an die Opfer ein nationaler Trauertag ausgerufen wurde.