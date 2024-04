Trotz Warnung: Hunderte Menschen kehren in den Norden von Gaza zurück

Hunderte Palästinenser haben versucht, zu Fuß in den Norden des Gazastreifens zurückzukehren. Doch die israelische Armee drängte sie zurück. Der Norden ist nach wie vor ein Kriegsgebiet.

Nach Gerüchten über die Öffnung eines Kontrollpunktes haben sich Hunderte Menschen, die im Zentrum des Gazastreifens Zuflucht gesucht hatten, in den Norden von Gaza zurückbegeben. Der Norden des Gazastreifens ist weiterhin ein Kriegsgebiet, warnte das israelische Militär und drängte die Menschen zurück.

Wir wollen zurückkehren und ein normales Leben führen. Amal Sawafiri Vertriebene aus Gaza-Stadt

"Wir wollen zurückkehren und ein normales Leben führen. Seit sechs Monaten werden wir gedemütigt. Wir wollen zurück nach Gaza. Etwas anderes wollen wir nicht", sagte Amal Sawafiri, Vertriebene aus Gaza-Stadt.

Hunderttausende Palästinenser sind mit dem Kriegsbeginn in Gaza aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens geflüchtet. Allein Rafah ist durch den Zustrom auf etwa 1,4 Millionen Menschen angewachsen.

Die meisten von ihnen wollen einfach nur den Frieden. t Timothy Michael Kardinal Dolan Erzbischof von New York

Inmitten der Spannungen ist Timothy Michael Kardinal Dolan, Erzbischof von New York, für einen Gottesdienst nach Betlehem gereist. Der Besuch markiert den 75. Jahrestag der Gründung der Päpstlichen Mission für Palästina.

"Ob ich mich mit den Menschen hier in Bethlehem treffe, ob ich mich mit Menschen in Ramallah treffe oder mit Menschen in Jerusalem. Sie können Muslime, Christen oder Juden sein. Die meisten von ihnen wollen einfach nur den Frieden", so der Erzbischof.

Dolans Besuch erfolgte während eines heftigen iranischen Angriffs auf Israel mit mehr als 300 Drohnen und Raketen. 99 Prozent der Geschosse konnten abgewehrt werden.