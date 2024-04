Ungarn vor Europawahl: Geteilte Meinungen der Wähler

Euronews hat in Ungarn Menschen befragt, um herauszufinden, ob sie die Europawahl im Juni für wichtig halten.

In Ungarn dominieren die öffentlich-rechtlichen Medien den Wahlkampf der Europawahl. Deshalb sind viele Menschen der Meinung, dass die Wahl nichts ändern wird. Die Europawahl sei ihnen egal und sie hätten sich jetzt schon entschieden, ihre Stimme am 9. Juni nicht abzugeben, sagte eine Passantin.

Nicht genug Zeit gehabt

Einige der befragten Menschen stellten heraus, dass sie nicht die Zeit gehabt hätten, sich richtig zu informieren. „Man muss sich eine Meinung bilden, man muss zu Hause darüber diskutieren“, betonte ein Mann. Momentan würde der Wahlkampf eher nach Zirkus aussehen, auf jedem Baum sei ein Plakat angebracht.

Jüngere Menschen würden sich mehr interessieren

Manche Menschen sagten, dass vor allem die jüngeren Menschen sich für die EU-Politik und damit auch für die Europawahl interessieren würden. „Jeder hat eine andere Einstellung zur Politik und zu den Wahlen. Ich glaube, viele Leute behalten es entweder für sich oder reden gar nicht darüber. Ich denke, die jüngere Generation hat viel eher eine eigene Meinung und spricht offener darüber“, sagte eine Frau.

Doch, das gilt offenbar nicht für alle jungen Menschen. Beispielsweise gab ein 19-jähriger Passant zu, dass er sich für die Europapolitik überhaupt nicht interessiert.

Ungarn sei in Europa nicht vollkommen dabei

Dafür war ein älterer Herr fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig sei, dass möglichst viele Menschen am 9. Juni ihre Stimme abgeben. Das gelte nicht nur für die Kommunalwahlen, sondern auch für die Europawahl. „Jeder sollte darüber nachdenken, was er wirklich von Ungarn will. Über unsere Position in Europa“, betonte er. Ungarn gehöre nach Europa, aber würde in der Europäischen Union derzeit nicht vollständig mitmachen.