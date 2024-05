Im Bereich der darstellenden Künste gibt es in Katar sowohl Tradition als auch Moderne zu sehen. Vom Erlernen der alten Kunst des Schwerttanzes bis zum Mitwirken in einer modernen Theateraufführung ist alles möglich.

Die darstellenden Künste in Katar entwickeln sich ständig weiter. In dieser Folge von Qatar 365 erhalten Sie einen Einblick in das Angebot an Live-Unterhaltung, das von traditionellen Tänzen bis hin zum modernen Theater reicht. Zunächst folgte Aadel Haleem den Zuschauern zum Darb Al Saai Festival und zeigte auf, wie wichtig es ist, das katarische Kulturerbe zu bewahren, wie zum Beispiel den traditionellen Schwerttanz namens "Ardha".

Als Katar noch von Beduinen und Stämmen bevölkert war, wurde der Volkstanz "Ardha" getanzt, um die Stimmung der zurückkehrenden Soldaten oder Kämpfer zu heben. Heutzutage bewahren die Älteren diese Kunst, indem sie die jüngere Generation bei kulturellen Feierlichkeiten darin unterrichten. Um Mubarak Al-Mohannadi von der Al Khor Traditional Art Band singt Lieder, die zum Alltag der katarischen Vorfahren gehörten, und erklärt, wie wichtig es ist, das Wissen aus vergangenen Zeiten weiterzugeben.

Neben den traditionellen Künsten gibt es in Katar auch eine florierende moderne Kunstszene. Die Laienspielgruppe "The Doha Players" wurde 1954 gegründet und hat bisher mehr als 200 Produktionen verschiedener Autoren und Genres aufgeführt. Die Gemeinschaft heißt alle willkommen, vom Schauspieler bis zum Techniker. Die Freiwilligen nutzen ihre Freizeit, um ihre Leidenschaft für das Theater zu teilen. Laila Humairah warf einen Blick hinter die Kulissen und traf die Darsteller ihrer neuesten Show, einer musikalischen Inszenierung des Fantasy-Kinderbuches "Diebe im Olymp".