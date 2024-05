Von Euronews mit AP

Der US-Außenminister Antony Blinken ist in die Ukraine gereist, während Russland seine Offensiven in der Region Charkiw verst¨ärkt hat.

An diesem Dienstagmorgen ist US-Außenminister Antony Blinken überraschend in Kiew eingetroffen. Wegen Russlands Angriffskrieg kann in die Ukraine nur per Zug gereist werden. Antony Blinken erreichte die ukrainische Hauptstadt nach einer neunstündigen Bahnfahrt im Schlafwagen von der polnischen Grenze aus.

Am Montag war er in der südostpolnischen Stadt Rzeszów gelandet, deren Flughafen ein wichtiger logistischer Knotenpunkt für die Lieferung von Waffen und humanitärer Hilfe in das Nachbarland ist.

Die Ukraine wartet seit Monaten auf neue Waffenlieferungen aus den USA, die durch das lange Warten auf die Abstimmung im Kongress verzögert worden waren.

Warnung vor Ausweitung des Krieges

Der ukrainische warnte, die Ukraine müsse alles tun, um eine Ausweitung der Front zu vermeiden. "Unsere Aufgabe ist klar: den Versuch Russlands zu vereiteln, den Krieg auszuweiten", sagte Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Am Montag waren russische Truppen bis zum Nordrand der Stadt Wowtschansk etwa 40 Kilometer nordöstlich von Charkiw vorgerückt.

Dass Russlands Präsident Wladimir Putin einen Wirtschaftsexperten zum Verteidigungsminister ernannt hat, deutet darauf hin, dass er das Land auf einen langen Krieg vorbereitet.