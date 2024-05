Bekommt die Pro-Palästina Bewegung Unterstützung von Königsfamilien?

Haben europäische #Königshäuser an #pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen und #Israel des Völkermords beschuldigt?

In sozialen Medien wird ein Video verbreitet, das angeblich den König von Dänemark zeigt, wie er von einem Balkon in Kopenhagen eine palästinensische Flagge schwenkt.

In anderen, nicht damit zusammenhängenden Beiträgen wird behauptet, der König von Spanien habe Israel beschuldigt, in Gaza Völkermord zu begehen.

Beide Behauptungen sind nicht wahr.

In einem Beitrag auf X wird behauptet: "Der König von Dänemark, König Frederik X, schwenkt die palästinensische Flagge von einem Balkon aus, als er Hunderte von Demonstranten begrüßt, die in Kopenhagen aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk demonstrieren."

Bis zum Zeitpunkt dieses Faktenchecks wurde die Meldung über 400.000 Mal gesehen und fast 6.000 Mal geteilt und geliked.

Video nicht aus Kopenhagen

Aber die Meldung ist falsch – aus verschiedenen Gründen.

Die Bildbeschreibung des Videos ist irreführend Euronews

Zunächst einmal wurde das Video nicht in Kopenhagen, sondern in Malmö in Schweden aufgenommen.

In einem Bild des Videos ist ein schwedischsprachiges Schild am Nachbargebäude zu sehen, auf dem "Malmö upper secondary school for girls" steht.

Wenn wir auf Google Maps nach der Schule suchen, können wir leicht bestätigen, dass sie tatsächlich in Malmö liegt, und wir können sehen, dass die Gebäude mit denen im Video übereinstimmen.

Das Video zeigt eine Schule in Malmö, Schweden und kein Gebäude in Kopenhagen, Dänemark. Euronews

Der abgebildete Mann ist auch eindeutig nicht König Frederik.

Cube konnte nicht herausfinden, wer der Mann im Video sein könnte, aber hier ist eine direkte Gegenüberstellung der beiden:

Der Mann in dem Video ist nicht der König von Dänemark Euronews

Laut der Webseite des dänischen Königshauses war der König tatsächlich vom 6. bis 7. Mai in Schweden, kehrte aber gleich danach nach Kopenhagen, nach Hause zurück.

Das Video auf X wurde nach seinem Besuch gedreht, während einer pro-palästinensischen Demonstration, die am 9. Mai gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest 2024, in Malmö stattfand.

Falschnachrichten zu Felipe VI.

Zu Spaniens König Felipe VI. heißt es in einem Beitrag auf X, dass er Israel "Völkermord und Massaker" in Gaza vorgeworfen hätte. Im Text steht: "Dies begann nicht am 7. Oktober, die schreckliche Eskalation der Gewalt begann mit der verheerenden Zerstörung und humanitären Krise in Gaza. Sie hat bereits ein unvorstellbares Ausmaß erreicht und besorgt alle", sagte der spanische König angeblich.

Nur ein Teil des Beitrags ist wahr.

Der Text ist teilweise missverständlich Euronews

Der König sprach tatsächlich am 8. und 9. Mai auf einem Wirtschafts- und Unternehmensforum in der Nähe von Madrid über künstliche Intelligenz. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal des spanischen Königshauses zu finden.

Bei der Veranstaltung sprach Felipe VI. über die schwierige globale geopolitische Lage, die durch die Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen gekennzeichnet ist. In seiner Rede erinnerte er die Zuhörer daran, dass die Gewalt in Gaza nicht erst am 7. Oktober begonnen hat.

Er sprach auch von der "schrecklichen Eskalation der Gewalt" und der "verheerenden Zerstörung und humanitären Krise in Gaza", beschuldigte Israel aber nicht des Völkermords oder Massakers.

Felipe VI. hat sich bereits in der Vergangenheit zur humanitären Krise geäußert und die Unterstützung seines Landes für das UN-Hilfswerk UNRWA vor Ort gelobt.