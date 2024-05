Europawahlen 2024: Das denken die Erstwähler über die Spitzenkandidaten

Von Euronews

Mehrere Erstwähler wurden ins Europäische Parlament eingeladen. Einige von ihnen durften Fragen an die Kandidaten stellen.

Bei der hitzigen Debatte der Spitzenkandidaten in Brüssel sind besondere Zuschauer anwesend gewesen. Mehrere Erstwähler waren im Europäische Parlament zu Gast. Einige von ihnen durften Fragen an die Kandidaten stellen.

Die möglichen Allianzen mit rechtsextremen Parteien waren ein großer Diskussionspunkt zwischen den Kandidaten. Allerdings haben die Erstwähler auch Fragen zu anderen wichtigen Themen gestellt.

Aleksandra Walczak, Journalistin aus Polen, meinte:

"Ich denke, dass Sicherheit das wichtigste und emotionalste Thema für jeden Kandidaten war." Carlo Millino, Student aus Italien, sagte: "Ich werde zwei Themen wählen. Das erste hat mit dem Klimawandel zu tun. Und ich schätze die Antworten von Gozi von Renew Europe, weil er etwas gesagt hat, was ich nicht erwartet habe. Ich habe seine Antworten und seine Offenheit sehr geschätzt. Das zweite Thema war Migration. Und ich habe die Antworten von Schmit sehr geschätzt, weil er fair war."

Einige von ihnen haben klare Vorstellungen von ihrem Lieblingskandidaten. Jakob Wind, ein Student aus Dänemark, sagte:

"Mir gefällt besonders Ursula von der Leyen. Ich denke, sie hat in den letzten fünf Jahren gute Arbeit geleistet. Deshalb hoffe ich auch, dass sie in den nächsten fünf Jahren Kommissionspräsidentin sein wird." Ioannis Afxentiou, ein Student aus Zypern, äußerte: "Mir gefällt die Kandidatin der Grünen am besten, da sie berücksichtigt hat, dass man sich zwar wichtigen Problemen stellen muss, aber wir müssen die Angst mit Lösungen und nicht mit extremistischen Aussagen besiegen."

Ninette Vertongen, Studentin aus Belgien, sagte:

"Ich bin wirklich gespannt, was die Zukunft bringt. Und ob sie wirklich etwas ändern werden, oder ob sie nur reden und es sagen und nichts tun, um zu verhindern, dass junge Leute auf TikTok sind und dass TikTok ein Ort ist, der nicht gut für die psychische Gesundheit ist."

Viele der Gäste haben dieses Jahr das erste Mal die Chance, bei der Europawahl zu wählen. Sie wollen ihre Altersgenossen davon überzeugen, wählen zu gehen.