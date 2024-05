Geringes Interesse für die Europawahl: Wohin steuert Portugal?

Seit 25 Jahren ist die Wahlbeteiligung an der Europawahl in Portugal immer weiter gesunken. Im Land ist das Wissen um die EU und ihrer Vertreter nicht sehr hoch. Dennoch gibt es Hoffnung, dass wieder mehr Menschen wählen gehen.

Bei den letzten Europawahlen im Jahr 2019 verzeichnete Portugal die schlechteste Wahlbeteiligung (68,6 Prozent) seit seinem Beitritt zur Europäischen Union. Dies steht im Gegensatz zu der in Europa verzeichneten Wahlbeteiligung von rund 50 Prozent.

In drei Jahrzehnten haben sich die Zahlen für die Wahlenthaltung und die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen umgekehrt. Während 1987 weniger als 30 Prozent der Wähler nicht an den Wahlen teilnahmen, waren es 2019 nur noch knapp über 30 Prozent, womit das Land nur noch vor Kroatien, Slowenien, Tschechien und der Slowakei liegt, wo weniger als 30 Prozent der Wähler ihre Stimme abgaben.

Politische Unzufriedenheit war der Hauptgrund für Portugals Rekordstimmabgabe von 68,6 Prozent bei den Europawahlen im Mai 2019, wie eine damals vom Europäischen Parlament veröffentlichte Umfrage ergab.

Wahlbeteiligung in Portugal bei den Europawahlen von 1987 bis 2019 Euronews

"Die Portugiesen fühlen sich als Europäer"

Es besteht jedoch die Hoffnung auf einen möglichen Rückgang der Nichtwähler bei der Europawahl am 9. Juni, der dem Trend der letzten Parlamentswahlen am 10. März folgt, als die Wahlbeteiligung rund 60 Prozent erreichte.

"Die Portugiesen fühlen sich als Europäer, sie gehören zu Europa und kennen die Vorteile, die ihnen die Europäische Union bringt, aber dann ist da noch die Frage, wie sie sich mit den europäischen Institutionen verbinden und verstehen, wie sie funktionieren. Diese Frage ist schwieriger, weil es sich um Institutionen handelt, die weit vom portugiesischen Territorium entfernt sind, die aber in den letzten Jahren in verschiedene Formen der Kommunikation investiert haben, auch über soziale Netzwerke", sagt Francisco Cordeiro de Araújo von der juristischen Fakultät der Universität Lissabon (FDUL).

"Es wird einige Zeit dauern, bis die Ergebnisse sichtbar werden, aber ich habe das Gefühl, dass das Verantwortungsbewusstsein der Verantwortlichen in Brüssel und Straßburg wächst, um die Botschaft zu vermitteln und die Bedeutung der EU zu betonen", erklärt de Araújo.

Mangelndes Wissen über die Europäische Union oder das Europäische Parlament war ein weiterer Grund für die Entscheidung, nicht zur Wahl zu gehen. Laut dem Barometer zur Europapolitik der Francisco Manuel dos Santos-Stiftung kann weniger als die Hälfte der Portugiesen und Portugiesinnen einen hemischen Europaabgeordneten benennen oder weiß, dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heißt.

Europapolitisches Barometer (Stiftung Francisco Manuel dos Santos) Euronews

Jungwähler sind motiviert

"Wir haben es hier mit zwei verschiedenen Problemen zu tun. Wir müssen zum Beispiel verstehen, wie die Europaabgeordneten ihre Arbeit besser vermitteln können. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass die Entscheidungen, die in den verschiedenen Institutionen getroffen werden, einen Einfluss auf unser tägliches Leben haben. Ich glaube, das ist eine Frage der Bildung, der europäischen politischen Bildung. Und das muss in den Schulen beginnen", so de Araújo.

Laut der Eurobarometer-Umfrage über Jugend und Demokratie, die von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde, wollen 77 Prozent der Portugiesen zwischen 18 und 30 Jahren ihre Stimme abgeben, um die 21 portugiesischen Abgeordneten im Europäischen Parlament zu bestimmen.

Francisco Cordeiro de Araújo ist der Meinung, dass "die jungen Menschen Europa immer aufmerksamer gegenüberstehen", nicht zuletzt, weil "sie damit aufgewachsen sind, dass Portugal bereits in der EU präsent ist und eine aktivere Stimme hat, und weil sie von Vorteilen wie dem Erasmus-Programm profitieren".

Nichtwähler: Wem nützt und wem schadet die Entwicklung?

Die Europawahlen dürften auch den Aufschwung rechter Parteien im Land widerspiegeln. In Anbetracht der zeitlichen Nähe der beiden Wahlen ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler ihre Überzeugung nicht geändert hat.

"Vor allem die rechtsgerichteten Parteien sind im nationalen Parlament stärker vertreten und haben einen höheren Wählerzuspruch. Ich glaube, dass die Parteien, die zu dieser eher rechtsgerichteten politischen Familie gehören, bei diesen Wahlen profitieren werden, nicht zuletzt, weil sie bisher nicht vertreten waren", meint de Araújo.

Die bisher durchgeführten europäischen Umfragen deuten darauf hin, dass die nächsten Wahlen zu einer Änderung der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments führen könnten. Es wird erwartet, dass radikale und populistische Parteien auf der linken und rechten Seite Stimmen und Sitze gewinnen werden, im Gegensatz zu den gemäßigteren Parteien in der Mitte. Dies ist auch die Überzeugung de Araújos.

Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

"Es ist fast sicher, dass die Parteien, die derzeit im Europäischen Parlament vertreten sind, sich verändern werden. Es wird mehr portugiesische Parteien geben, und einige von ihnen, die bereits vertreten sind, werden an Stärke verlieren. Wenn die gemäßigteren Parteien sich in der Kommunikation nicht anpassen können und die Zahl der Stimmenthaltungen sinkt, bedeutet dies, dass es den anderen [radikaleren] Parteien gelungen ist, die Wählerschaft, die an diese Botschaften glaubt, für sich zu gewinnen.

Portugal wird wieder 21 Abgeordnete im EU-Parlament stellen - die dieses Mal jedoch aus verschiedenen Parteien kommen könnten.

Die jüngste Umfrage der Katholischen Universität im Auftrag von RTP, Antena 1 und der Zeitung Público zeigte ein spannendes Rennen zwischen AD (31 Prozent) und PS (30 Prozent), wobei die Rechtskoalition einen leichten Vorsprung vor den Sozialisten erzielt. Die rechtspopulistische Chega wurde mit 15 Prozent Wählerstimmen zur drittstärksten Kraft, während die anderen Parteien einstellig blieben, wie die Liberale Initiative (6 Prozent), der Bloco de Esquerda, Livre und die CDU (je 5 Prozent) sowie die PAN mit 1 Prozent.