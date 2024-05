Völkermord von Srebrenica: Serben demonstrieren gegen UN-Resolution

Dutzende Serben haben gegen die UN-Resolution demonstriert, die den 11. Juli als Gedenktag für den Völkermord von Srebrenica festgelegt hat. Präsident Aleksandar Vucic sprach von "Stigmatisierung".

In Montenegro haben mehrere Dutzend pro-serbische Demonstranten vor dem montenegrinischen Regierungsgebäude gegen die UN-Resolution protestiert. Danach gilt der 11. Juli künftig als Gedenktag für den Völkermord von Srebrenica von 1995, bei dem über 8000 bosnische Muslime von bosnischen Serben ermordet wurden.

Der serbische Präsident, Aleksandar Vucic, sagte, dass die Resolution keine Versöhnung in der Region bringen würde.

Nichts hätte das serbische Volk jemals besser vereinen können als das, was heute hier passiert ist. Aleksandar Vucic Serbischer Präsident

Vukic erklärte, dass alle am Massaker von Srebrenica Beteiligten bereits zu Gefängnisstrafen verurteilt worden seien und dass der einzige Zweck der Resolution darin bestehe, "die moralische und politische Schuld auf eine Seite zu schieben" - auf die Menschen in Serbien und der Republika Srpska, der bosnisch-serbischen Hälfte Bosniens.

Er bedankte sich bei den Ländern, die sich der Stimme enthielten oder dagegen stimmten.

"Diejenigen, die das serbische Volk stigmatisieren wollten, hatten keinen Erfolg und werden auch niemals Erfolg haben", schrieb er auf X.

Frankreich hat zur Versöhnung in Bosnien und Herzegowina aufgerufen

Auch wenn der Völkermord nicht rückgängig gemacht werden kann, begrüßen Familienangehörige der Srebrenica-Opfer dennoch die Verabschiedung der Resolution.

Mitglieder der Vereinigung "Mütter von Srebrenica" reagieren auf die Annahme einer Resolution durch die UN-Generalversammlung, Potocari, Bosnien, Donnerstag, 23. Mai 2024. Armin Durgut/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Frankreich ruft die politischen Machthaber der Länder in dieser Region auf, dieser Forderung nachzukommen. Nicolas de Rivière Französischer Botschafter bei der UNO

Auch Frankreich hat zur Versöhnung in Bosnien und Herzegowina aufgerufen.

"Frankreich ruft die politischen Machthaber der Länder in dieser Region auf, dieser Forderung nachzukommen. Es liegt an uns, in die Zukunft zu blicken. Nehmen wir die Einführung des Internationalen Tages der Erinnerung an den Völkermord von Srebrenica zum Anlass, um auf der Grundlage von Respekt und der Solidarität mit allen Opfern auf eine Versöhnung hinzuarbeiten", sagte Nicolas de Rivière, französischer Botschafter bei der UNO.

Die Morde von Srebrenica waren ein blutiger Höhepunkt des Bosnienkriegs nach dem Zerfall Jugoslawiens. Das Massaker gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg und ist ein brutales Beispiel für eine ethnische Säuberung.

Serbien hat bestritten, dass in Srebrenica ein Völkermord stattgefunden hat, obwohl dies von zwei UN-Gerichten festgestellt worden ist. Die Resolution wurde von Deutschland und Ruanda eingebracht.