Qatar 365 verwöhnt Ihre Geschmacksknospen mit dem Besuch des Qatar International Food Festival und einer Ausstellung zum Thema Kaffee.

Katar ist die Heimat von über 100 Nationalitäten. Die kulinarische Szene des Landes entwickelt sich ständig und bietet einen Schmelztiegel der Kulturen. Das Team von Qatar 365 hat herausgefunden, dass es hier für jeden Geschmack etwas Leckeres gibt. Aadel Haleem begann seine kulinarische Reise auf dem Qatar International Food Festival. Die jährliche Veranstaltung unterstreicht die Bedeutung von Lebensmitteln für die Bürgerinnen und Bürger und Einwohner Katars und bietet die Möglichkeit, an über 100 Ständen Speisen aus aller Welt zu probieren.

Die marokkanische Chefköchin Najat Kaanache gehörte zu den Stargästen der Veranstaltung. Sie gab Aadel einen Vorgeschmack auf ihre avantgardistische Kochkunst.

Auf Aadels Weg durch den Al Bidda Park erreichte seine kulinarische Tour buchstäblich eine andere Ebene. Bei „Dinner in the Sky“ ist nämlich genau das der Fall. Das kulinarische Erlebnis findet 50 Meter über dem Boden statt. Während sie in der Luft schweben, genießen die Gäste einen einzigartigen Blick auf die Skyline von Doha.

Die Ausstellung „Growing Kopi, Drinking Kahwa“ ist ein Kaffeefest, das vom Nationalmuseum von Katar veranstaltet wird. Sie zeigt die reiche Vielfalt des kulturellen Austauschs. Laila Humairah fand heraus, dass Kaffee eine universelle Sprache ist, die Vielfalt und kulturelle Einheit zelebriert. Die Ausstellung zeichnet den Weg dieses beliebten Getränks von seinen äthiopischen Wurzeln vor Jahrhunderten bis zu seiner Übernahme und Anpassung in Ländern wie Indonesien und Katar nach.