Der türkische Youtuber Diamond Tema hat die Türkei verlassen. Nachdem er öffentlich gegen religiöse Herrschaft in der Türkei arguemntierte, erreichten ihn Morddrohungen und das Justizministerium erließ einen Hafthebefehl wegen "öffentlicher Aufstachelung zu Hass und Feindseligkeit" gegen ihn.

Der YouTuber und Forscher Diamond Tema, der für seine Videos über Religion und Philosophie bekannt ist, hat bekannt gegeben, dass er das Land verlassen hat, nachdem ihm wegen einer Sendung, an der er teilgenommen hat, mit Verhaftung gedroht wurde.

Tema, der aus einer albanischen Familie stammt, die sich in der Türkei niederließ, als er ein Kind war, und seit einiger Zeit in Albanien lebt, sagte in einem am Montag veröffentlichten Video mit dem Titel "Wer die Wahrheit sagt, wird dem Gericht aus neun Dörfern übergeben", dass er sich von denjenigen, die ihn ins Visier genommen haben, nicht "besiegen" lassen werde.

"Wenn ich das nächste Mal in die Türkei komme, können sie mich verhaften, ins Gefängnis stecken, wir können vor Gericht gehen, wir können aussagen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das wollte ich in dieser Woche nicht erleben. Während dieser Vorfall auf der Tagesordnung steht, während alle wollen, dass ich sterbe, während alle wollen, dass ich rausgeschmissen werde, will ich nicht, dass meine Fotos von mir in Handschellen im Internet verbreitet werden. Ich will sie nicht glücklich machen. Ich will nicht, dass sie sagen: 'Habt ihr das gesehen, seht, was aus dem Heiden geworden ist'. Ich werde ihnen diese Freude nicht bereiten", sagte Tema und fügte hinzu, dass er in vier bis fünf Monaten in die Türkei kommen könnte.

"Was auch immer dann passiert. Der Vorfall wird sich abgekühlt haben und niemanden wird es interessieren. Aber ich werde mich in dieser Angelegenheit nicht von diesen Typen, meinem Bruder, besiegen lassen. Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt kein Gesetz, es gibt leider keinen Säkularismus... Es steht alles nur auf dem Papier. Ich werde mich nicht von ihrer Ordnung und ihrem System besiegen lassen."

Tema kritisierte in dem Video auch die Oppositionsparteien.

"Es gibt keinen Ton von den Oppositionsparteien. Ich verteidige den Säkularismus und die Republik gegen einen Mann, der sagt, dass die Scharia in dieses Land kommen muss. Ich verteidige dieses Land", sagte Tema und sprach auch eine Warnung aus.

"Heute bringen sie mich zum Schweigen, morgen seid ihr dran."

Tema war kürzlich zu Gast auf dem YouTube-Kanal "Yer6 Film" und nahm an einer Diskussionssendung zum Thema "Scharia" mit dem Social-Media-Phänomen Asrin Tok teil.

Nach der Sendung teilte Tema auf seinem X-Konto die Morddrohungen, die er von radikalen Kreisen erhalten hatte, und erhielt in den sozialen Medien eine Flut von Unterstützungsbekundungen.

Tausende von türkischen X-Nutzern erklärten ihre Unterstützung für Tema, und der Hashtag "#DiamondTemaYalnızDeğildir" (#DiamondTemaYalnızDeğildir), den sie am Sonntagabend starteten, stieg an die Spitze der Liste der Trending Topics in der Türkei.

Tema, die die Telegrammbotschaften von Unbekannten, von denen einige sie wegen der von ihr in der Sendung verwendeten Ausdrücke umbringen wollten, auf ihrem X-Konto teilte, sagte: "Sie sind der Inbegriff von Toleranz, die nach Wegen der Gewalt suchen, wenn sie nicht reagieren können. Sie haben bereits begonnen, sich zu organisieren", sagte Tema.

"Obwohl ich nicht einmal ein Viertel von dem spreche, was ich weiß, träumen die Männer davon, sie zu vernichten. Tema fügte hinzu: "Der Clan des Mannes, der verfassungswidrige Scharia-Propaganda macht, fühlt sich wohl, und weil ich den Laizismus und die Republik verteidige, führen sie am Tag des Festes eine Operation mit tausend Mann aus vier Armen durch."

Tema sagte auch: "Lesen Sie das Buch, an das Sie glauben, anstatt zu versuchen, mein Leben zu verdunkeln. Anstatt mich zu verhaften, sollten Sie wie Buhari die Hadith-Bücher widerlegen", hatte Tema gesagt.

"Ich habe nur Passagen aus dem Buch gelesen, das Sie für unbestreitbar authentisch halten, ohne ein einziges Wort hinzuzufügen oder zu verändern. Wenn es so schwierig ist, sich mit Ihren Überzeugungen auseinanderzusetzen, sollten Sie zumindest diejenigen respektieren, die dies getan haben, anstatt sie zu hassen."

In der Sendung verwendete Tema Beispiele aus Sahih al-Bukhârî, einer Sammlung von Hadithen, einem der grundlegenden Texte des orthodoxen sunnitischen Islams, um gegen Tok zu argumentieren, der argumentierte, dass die Türkei durch religiöse Regeln regiert werden sollte.

Nach der Ausstrahlung der Sendung auf Yer6 gab Aslan Değirmenci, Koordinator für digitale Medien in der Direktion für Kommunikation des Präsidiums, am Sonntagabend auf seinem X-Konto eine Erklärung ab: "Gegen die Person namens Diamond Tema, die unseren Propheten beleidigt hat, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eines Teils der Öffentlichkeit und Beleidigung religiöser Werte eingeleitet, die in den Paragraphen 216 / 2 und 3 des türkischen Strafgesetzbuches geregelt sind", und erklärte, dass ein Zugangsverbot für die Sendung beantragt wurde.

Erlass eines Haftbefehls

Nach diesen Entwicklungen gab Justizminister Yılmaz Tunç am Dienstagmittag auf seinem offiziellen X-Konto bekannt, dass gegen Tema ein Haftbefehl erlassen wurde.

Tunç teilte mit, dass gegen Tema ein Haftbefehl wegen "öffentlicher Aufstachelung zu Hass und Feindseligkeit" erlassen worden sei, und fügte hinzu, dass die Ermittlungen "sorgfältig durchgeführt" würden.