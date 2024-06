4 Männer verhaftet: Aktivist verrichtet Geschäft in Sunaks Teich

Von Euronews mit AP

Vier Aktivisten wurden in North Yorkshire verhaftet. Sie betraten das Grundstück des Landhauses von Premierminister Sunak. Einer der Aktivisten verrichtete sein Geschäft in seinem Teich.

Vier Männer wurden am Dienstag wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs festgenommen. Sie werden beschuldigt, das Gelände des Hauses von Premierminister Rishi Sunak in Nordengland betreten zu haben, so die britische Polizei.

Die Polizei von North Yorkshire teilte mit, die Gruppe sei kurz nach Mittag festgenommen und vom Grundstück begleitet worden. "Männer im Alter von 52 Jahren aus London, 43 Jahren aus Bolton, 21 Jahren aus Manchester und 20 Jahren aus Chichester befinden sich nach wie vor in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Sie wurden wegen des Verdachts des Hausfriedensbruch festgenommen.

"Youth Demand" fordert eine "demokratische Revolution"

Eine Gruppe namens "Youth Demand" hatte ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie ein Mitglied sein Geschäft in den Teich auf dem Grundstück verrichtet.

In einem Beitrag auf Instagram schrieb die Gruppe: "Das politische System in diesem Land ist ein einziger Misthaufen. Zerfallende Schulen, kollabierendes NHS (Gesundheitssytem), 4,3 Millionen Kinder in Armut, mehr Lebensmittelbanken als McDonalds, Wasserunternehmen, die Fäkalien in unsere Flüsse pumpen, Waffenverkauf an ein Land, das Völkermord begeht und über 35.000 Zivilisten in Gaza ermordet und die Vergabe von Lizenzen für neues Öl und Gas, während ganze Kontinente brennen! - Und das ist noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs! In der Zwischenzeit haben wir den Völkermörder Keir Starmer, der wahrscheinlich als Nächstes in die Nummer 10 einziehen wird. Dieses Debakel muss ein Ende haben. Die Politik ist kaputt, die einfachen Leute brauchen ein echtes Mitspracherecht, wie wir dieses Land jenseits des gescheiterten Zweiparteiensystems regieren. Es ist Zeit für eine demokratische Revolution."

Vorfall ereignete sich kurz vor den britischen Parlamentswahlen

Der Vorfall ereignet sich etwas mehr als eine Woche vor den britischen Parlamentswahlen. Diese entscheiden, ob Sunak und die Tory-Partei nach 14 Jahren weiterhin die Mehrheit im Parlament haben werden. Umfragen und Experten sagen voraus, dass die Labour Party das Parlament übernehmen werden.

"Youth Demand" forderte ein beidseitiges Waffenembargo gegen Israel und die Rücknahme der seit 2021 erteilten Öl- und Gaslizenzen durch die nächste britische Regierung.

Nach Angaben der Gruppe befand sich unter den vier Festgenommenen auch ein Pressefotograf.