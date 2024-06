Von Euronews mit AP

Der Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach Jahren in Haft unterwegs in sein Heimatland Australien.

Nach einem Deal mit der US-Justiz hat Julian Assange das Gefängnis Belmarsh in London verlassen und ist unterwegs in sein Heimatland Australien.

Berichten der Agentur AP zufolge hatte sich der WikiLeaks-Gründer Julian Assange schuldig bekannt, das US-Spionalgegesetz verletzt zu haben. Damit hat der 52-jährige Journalist seine Inhaftierung in Großbritannien beendet. Es bedeutet das Ende einer Jahrzehnte langen juristischen Odyssee.

WikiLeaks bestätigte die Information, dass die britische Justiz den Deal akzeptiert habe, in den sozialen Medien.

In einem aufgezeichneten Video bittet Assanges Frau Stella um finanzielle Unterstützung für ihren Mann, mit dem sie zwei kleine Söhne hat. Die Kinder wurden geboren, während der Australier in der Botschaft von Educador in London lebte. Wegen der harten Haftbedingungen in London hatte Stella Assange zuvor auch davor gewarnt, dass sich Julian Assange das Leben nehmen könnte.

2022 hatten Stella Moris und Julian Assange im Gefängnis geheiratet.

Vor einigen Monaten hatte US-Präsident Joe Biden erwogen, den WikiLeaks-Gründer zu begnadigen.

Assange bekennt sich in einem Anklagepunkt schuldig

Assange hat jetzt einem einzigen Anklagepunkt - nämlich der Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe von geheimen US-Verteidigungsdokumenten - zugestimmt. Dies ging vor der Freilassung aus dem britischen Gefängnis aus den Unterlagen eines US-Bezirksgerichts hervorgeht.

Assange sollte zunächst bei einer Anhörung auf der Insel Saipan am Mittwoch um 9 Uhr Ortszeit zu 62 Monaten Haft verurteilt werden, die er bereits verbüßt hat.

Doch am frühen Dienstagmorgen hat Assange London per Flugzeug verlassen.

WikiLeaks hatte 2010 Hunderttausende geheime US-Militärdokumenten über die Kriege der USA in Afghanistan und im Irak veröffentlicht - dies ist der größte Leak von Daten dieser Art in der Geschichte des US-Militärs. Auf diesen Videos ist u.a. zu sehen, wie US-Soldaten Menschen mit ferngesteuerten Drohnen töten - wie in einem Videospiel.