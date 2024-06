Von Euronews mit AP, Wafa

In den vergangenen Wochen sind allein im Kama Adwan Krankenhaus in Beit Lahija im Gazastreifen 31 Babys verhungert oder verdurstet.

Durch einen israelischen Luftangriff auf eine Hilfsorganisation sind im Gazastreifen mindestens acht Menschen getötet worden.

Palästinensische Journalisten berichten, dass der Eingang einer UN-Einrichtung in Gaza-Stadt bombardiert wurde. Dort warteten zum Zeitpunkt des Angriffs mehrere hundert Menschen auf eine Essensverteilung.

Netanjahu: "Seit vier Monaten halten die USA Waffenlieferungen zurück"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Sonntag, die USA lieferten seinem Land seit vier Monaten so gut wie keine Waffen mehr. Nach einer so langen Zeit, müsse er das Thema öffentlich ansprechen, um den Stopp zu beenden.

Weitere Babys im Gazastreifen verhungert

Gleichzeitig berichten die Ärzte eines Krankenhauses in Beit Lahija, dass dort zwei weitere Babys verhungert sind. Allein in der Kamal Adwan Klinik sind in den vergangenen Wochen 31 Babys verhungert oder verdurstet.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer insgesamt ist laut Gesundheitsbehörden auf mindestens 37.551 gestiegen. Fast 86.000 Menschen wurden seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober im Gazastreifen verletzt.