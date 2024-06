"Rabiat russophob": Putins Sprecher kritisiert neue EU-Spitze

Von Euronews mit AP & EBU

Aus Russland kommt Kritik an Ursula von der Leyen und an Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Putins Sprecher beschreibt die Ukraine-Unterstützerinnen mit wenig schmeichelhaften Worten.

Die Chancen, dass sich die Beziehungen zwischen der EU und Russland verbessern, sind nach den "russophoben" Ernennungen der EU-Spitze in der Nacht zuvor "schlecht", sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Tag nach den Nominierungen in Brüssel.

Dmitri Peskow nannte namentlich Ursula von der Leyen, die für eine weitere Amtszeit als Präsidentin der Europäischen Kommission nominiert wurde, und die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die zur nächsten EU-Außenpolitikchefin gewählt wurde.

"Keine Normalisierung"

"Frau von der Leyen ist keine Befürworterin einer Normalisierung der Beziehungen zwischen der EU und Russland", sagte Peskow. "So kennen wir sie, so haben wir sie in Erinnerung."

Es ist unklar, ob sich Peskows Äußerungen auf konkrete Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern beziehen. Die Beziehungen zwischen Brüssel und Moskau sind seit Russlands Aggressionsakt gegen die Ukraine, der sich nun schon im dritten Jahr befindet, eiskalt.

Mit Blick auf die estnische Premierministerin fügte Peskow hinzu, dass Kallas "bisher keine diplomatischen Neigungen gezeigt hat und bei uns für ihre unversöhnlichen und manchmal sogar rabiat russophoben Äußerungen bekannt ist."

Kallas ist eine der schärfsten Kritikerinnen des Kreml innerhalb der EU.

Seit Moskaus Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 war sie eine treibende Kraft innerhalb der EU, um Russland mit Sanktionen zu bestrafen, Kiew militärische Unterstützung zukommen zu lassen und die eigenen Verteidigungskapazitäten der EU zu stärken.

Ihre Reaktion auf die russische Aggression brachte ihr den Status einer gesuchten Person in Russland ein, nachdem sie sich für die Entfernung von Denkmälern aus der Sowjetära des Zweiten Weltkriegs in ihrem baltischen Land eingesetzt hatte, was der Kreml als "feindliche Handlung gegenüber der historischen Erinnerung" bezeichnete.